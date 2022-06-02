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嘉大研發「AI智慧挑揀雞蛋系統」 依髒汙分3等級
科技與農業結合，嘉義大學電機工程學系、動物科學系教師共同指導電機工程學系大學部吳毓祥，透過人工智慧搭配影像辨識，研發「即時影像辨識受汙染雞蛋系統」，能將受髒汙面積分3種等級，有助於節省人工挑揀雞蛋上耗費的時間，研發成果已刊登於2022年IEEE國際會議論文。
嘉義大學指出，電機工程學系教授江政達，偕同動物科學系教授趙清賢，指導電機系學生吳毓祥做研發，吳毓祥說，雞蛋送往洗選蛋工廠前，蛋農要先在雞舍做初步篩選，避免過度汙染的雞蛋，全仰賴人工，這套辨識系統，只要有相機或攝影機，搭配此系統，就可進行分類。
吳毓祥說，雞蛋做完分類後，蛋農就能直接做不同處理，例如汙染物較少的雞蛋，只需乾布擦拭就可送往洗選工廠，汙染面積較多的則需另作處理。
教授江政達表示，研發起初只想透過人工智慧方式，將所有受汙染雞蛋都辨識出來，經與動科系教授趙清賢教授討論後，決定加入分級的功能，未來若有機會與機械手臂等相關裝置搭配，就能讓自動挑揀的過程更加完整。
教授趙清賢指出，動物健康狀態、飼料營養成分、環境熱緊迫、飼養設施等因素，都會增加雞蛋表面受汙染的機會，透過人工智慧影像辨識系統，將日常生產數據化，動物經營者將更能掌握生產趨勢與建立敏感指標，儘早發現問題與改善缺失。
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