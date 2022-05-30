清華生赴法挑戰歐洲機器人大賽 奪全球第四名

在疫情影響下，國立清華大學仍有一群熱愛機器人設計的學生飛往法國西部城市拉羅什參加國際大賽。清華機器人團隊（DIT Robotics）昨披著國旗上場，在150個國際隊伍中脫穎而出，贏得歐洲機器人大賽（Eurobot）第四名。

清大指出，針對青年學生的歐洲機器人大賽因疫情已停辦兩年。清華機器人團隊持續備戰，研發出更進步的多感測器定位，搭配全向式底盤，大幅提升機器人定位精準度與移動效率，一舉刷新曾在2019年榮獲全球第五名的隊史紀錄。

歐洲機器人大賽今年比賽主題為「考古」，每隊派出兩組全自動化機器人，在100秒的競賽時間內，避開敵方機器人，辨識出紅、藍、綠等六角樣本，帶回基地，排列在展示櫃上，還要將假雕像更換為真雕像。

清華機器人團隊在第一輪的5場資格賽中，即以全球積分排名第四取得先機，進入第二輪的八強決賽。決賽在台灣時間29日凌晨舉行，清大動機系大三生鄭兆瑋及大二生陳靜披著國旗及校旗上場，首戰碰上突尼西亞隊取勝，可惜在對戰奧地利及法國隊兩戰未能保持勝績，最終奪下第四名。全球第一名為塞爾維亞隊，第二名為奧地利隊，第三名為法國隊。

清華機器人團隊隊長鄭兆瑋說，這次獲勝的關鍵在於穩定發揮，團隊過去兩年來盡管無法出國比賽，始終不斷研發更新系統，去年10月開始更幾乎天天熬夜測試及排除故障，甚至常天亮才走出工作室去上課。清華機器人能做到以各種角度移動並同步旋轉機體，也令其他機器人只能單方前進後退後再旋轉的團隊刮目相看。

科管院學士班大二趙喬萱表示，受疫情影響，隊員們雖然都打了疫苗，但要說服家長同意他們出國比賽仍然是很大的挑戰；也很擔心若有人染疫、影響成績，會辜負大家的期待。所幸比賽順利，隊員們也一切平安。

清華機器人團隊指導教授陳榮順因教學等因素無法帶團出賽，比賽期間與隊員保持密切聯繫並叮嚀注意事項。昨天凌晨也在線上與許多清華師生一同在線上觀看實況轉播，並為清華小將們加油打氣。看到螢幕標示台灣新竹的清華隊過關斬將，也深以他們為榮。

陳榮順說，機器人團隊成員以大二及大三生為主，碰到許多他們沒有學過的影像處理、定位、通訊等問題，都很認真地詢問有經驗的學長，並主動找資料來看或上網學習，這次取得佳績也證明了他們以解決問題為導向的學習力。