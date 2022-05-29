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靜宜大學第12任校長 林思伶8月1日將上任

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
靜宜大學第12任校長林思伶，8月1日將上任。圖／靜宜大學提供
靜宜大學第12任校長林思伶，8月1日將上任。圖／靜宜大學提供

靜宜大學校長唐傳義7月31日任期屆滿，將由輔仁大學教育領導與發展研究所教授暨輔英科大董事長林思伶接任，8月1日正式上任，成為靜宜大學第12任校長。

新任校長林思伶，美國佛羅里達州立大學教育科技博士，曾任教育部政務次長、文藻外語大學校長，輔仁大學行政副校長、學術副校長、教育學院院長、教育領導與發展研究所長，及靜宜大學監察人、輔英科技大學董事等教育行政要職，學經歷豐富，深受各界肯定。

林思伶曾擔任高雄市政府文化局長、台灣世界展望會董事及中華民國大專院校體育總會副會長等職，林思伶表示，她將傳承靜宜的優良傳統，以當年「主顧修女會」創校的慈愛關懷精神為核心、基督的仁愛為動力，深耕在地、連結國際。

林思伶也將整合靜宜特色，積極發展提升研發能量、並使產學鏈結，增加國際競爭力，更將結合SDGS理念，規劃綠色生態校園，讓靜宜成為具備健康心靈的綠色大學，造就幸福的靜宜，並期許未來靜宜能逐步邁向全球結盟的嶄新里程碑。

靜宜大學 大學教育 輔仁大學

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