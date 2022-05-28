109年校園交通事故近五百件 台大盼10年內校園無車化

校園車禍案件層出不窮，據教育部統計109年校內交通事故通報件數達492件，其中大學就高達359件。有鑒於台大椰林大道日前發生嚴重車禍，台大師生要求，儘速於今年八月開始「校園無汽車」時程擬定，並於10年內達成校園無車化目標。

據教育部校園安全事件統計分析報告，108年校內交通事故通報發生次數達344件，影響478人次，平均每10萬學生發生率為8件，其中又以大學通報數最多達226件，影響335人次；109學年通報件數再增加至492件，影響680人次，平均10萬學生發生率增為12件，大學通報件數達359件，影響511人次。

大學校地廣大師生偏好汽機車代步，但東華大學統計，近7年內校內車禍事故達468件，幾乎等同校外件數，去年底才有一名學生身亡。今年四月，台大一名博士生則於校內椰林大道遭撞後拖行送入加護病房。

校內交安引發師生疑慮，台大28日校務會議上教授和學生會協同提案，要求於今年八月起擬定校園無汽車時程。希望由校長召集組成交通專案小組研議，並於111學年第一學期擬定非服務性機動汽車退出校園分區、分階段具體實施方案，並於10年內達成校園無車化目標。

建議內容指出，實施方案應包括減少汽車停車位、逐步擴大試辦校園無汽車區、公共運輸替代方案等具體指引，另應於112學年度，減少椰林大道兩側半數以上停車位。

台大學生會表示，台大未限制入校車輛，舉辦大型活動時常看到汽車擋住步行路線。再者，校園駐警隊沒有公權力，校內道路也不適用道路交通處理條例，汽車管理確實有障礙。

台大校長管中閔表示，無車化是台大的終極目標，願協同師生一起努力。總務長葛宇甯則說明，如網購平台、外送等服務性車輛亦會進入校園，應擬定管制配套；以及非服務性機動汽車退出校園分區規劃、替代交通路線等要再行討論，建議交付專案小組研議。

過去台灣各間大學校內道路設計多以汽車為本，政治大學表示，近年陸續執行人車分道，如將中正圖書館後銜接堤防道路拓寬為雙向道，讓車輛改由東側門入校，減少校門口前間還給行人，車位減少則引導教職員停至達賢圖書館地下停車場。

清華大學教務長巫永賢則說，為了減少學生騎機車往返，校內設有電動滑板車並提供安全帽，方便學生於系館間移動。但師生也反應，外送車輛入校往往車速快亦會直接騎到行政中心或系館前，道路裝有測速照相防止超速，但是否規劃其動線則有待研議。