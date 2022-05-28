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中山大學畢典 畢業生搬出蟲洞書簡與4年前的自己相逢

聯合報／ 記者王昭月／ 高雄即時報導
中山大學大學部畢業生四年前寫下自我期許的「蟲洞書簡」，今日大家回頭檢視，重溫舊時光。圖／中山大學提供
中山大學大學部畢業生四年前寫下自我期許的「蟲洞書簡」，今日大家回頭檢視，重溫舊時光。圖／中山大學提供

中山大學今舉辦畢業典禮，搬出4年前新生入學時寫下的「蟲洞書簡」，讓畢業者重溫往日歲月，場面溫馨，校長鄭英耀當年也寫下三願望，全數實現，他勉勵畢業生，時代給了韌性本質，大家要學會在潮起潮落中自處，在困頓中也找到揚帆的契機。

中山大學含大學部及碩、博士班，今年畢業生共3079人，因應疫情，畢業典禮「線上」與「實體」同步舉行。教育部長潘文忠擔透過影片祝福畢業生，永遠保持對學習的熱情跟渴望，他說，「現在做的每個決定、每分投入的努力，在未來人生的旅途中都有無可取代的意義。」

潘文忠也說，疫情造成全球經濟和生活衝擊，畢業生透過扎實的學習，面對挑戰時可藉由活力和新思維突圍困境。

中山大學大學部畢業生4年前入學時，曾寫下「蟲洞書簡」，今天畢業典禮，這封存4年的自我期許重新「開封」。當年不少人的願望都是早日「脫魯」、不要被當，懷抱留學夢，盼多益考滿分或出國交換等，企管系畢業生胡勝崴看到當時自己寫下的「開心過4年」，笑說「很感動」。

校長鄭英耀寫下三大願望，包括與產學界結盟打造第一艘MIT水下科研潛艇，4年內成立醫學院，盼望全校師生員生命都在中山轉彎、發光。他說，「願望全都實現了」。

中山大學校友總會理事長黃烱輝表示，現在的年輕人常以「興趣」思考未來，但社會上不少成功人士，在不放棄興趣的同時，選擇扛起目標和責任，雙向並行。像台積電董事長張忠謀年輕時曾至福特汽車、德州儀器學習，最終創造護國神山王國。多年後大家才知道，他最大興趣是打橋牌。他說，專業需要磨練和訓練，但也是責任的起點。

中山大學校友總會理事長黃烱輝勉勵畢業學弟妹，專業需要磨練和訓練，但也是責任的起點。圖／中山大學提供
中山大學校友總會理事長黃烱輝勉勵畢業學弟妹，專業需要磨練和訓練，但也是責任的起點。圖／中山大學提供
中山大學大學部畢業生四年前寫下自我期許的「蟲洞書簡」，今日大家回頭檢視，重溫舊時光。圖／中山大學提供
中山大學大學部畢業生四年前寫下自我期許的「蟲洞書簡」，今日大家回頭檢視，重溫舊時光。圖／中山大學提供

中山大學 畢業典禮 潘文忠

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