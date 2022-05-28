台大師生提案車輛退出校園 管中閔：無車化是終極目標

台灣大學一名化學系博士生4月在校內椰林大道發生車禍事故，送醫住進加護病房，台大今天舉行校務會議，教授吳瑞北與台大學生會等師生題案，要求儘速於今年8月起開始「校園無汽車」時程擬定，並於10年內達成校園無車化目標。

台大電機工程系特聘教授吳瑞北、經濟系教授王道一與台大學生會協同題案，要求於今年8月起擬定校園無汽車時程。建議內容指出，希望由校長會同學務處、學生代表、總務處等組成交通專案小組討論，並於111學年度第一學期第二次校務會議前，擬定非服務性機動汽車退出校園分區、分階段具體實施方案，最晚於2032年前達成校園無車化目標。

建議內容亦指出，實施方案中應包括減少汽車位、逐步擴大試辦校園無汽車區、公共運輸替代方案及個階段目標等具體指引，另應於112學年度第一學期第二次校務會議前，減少椰林大道兩側50%以上停車位。

台大學生會指出，校內車禍已不是單一個案，過去曾發生逼車事件，甚至有駕駛人用校內道路「練車」撞傷騎自行車的學生，亦有酒駕者撞傷步行長者。

學生會指出，台大未限制入校車輛，畢業典禮等大型活動時常看到汽車停在不該停放處擋住步行路線；部分校園景觀規畫亦讓汽車難以辨識道路，對此曾經有汽車開上醉月湖自行車道。再者，校園駐警隊沒有公權力，聲稱的違規罰款其實是清潔費，校內道路也不適用〈道路交通處理條例〉，可見汽車管理確實有障礙。

學生會說，台大校園規畫也曾提到「無汽車化是最終目標」，並希望汽車停車場外圍化，要求學校落實自身訂立的原則。

台大校長管中閔說，包括替代道路設計、相關規範應交由更專業的專案小組討論，又校內本已設有校園規劃小組，希望小組先落實規畫書，並邀請師生一同討論，待有工作成果、相關進度等可至校務會議上報告，無車化是台大的終極目標，師生一起看怎麼做。

台大總務長葛宇甯則說，台大校內平面加上館舍內停車格達873個，外圍大樓包括新體、社科院等周邊停車場約可吸納讓逾800輛車，確實可能讓汽車不入校園，但周邊停車位目前也提供給外圍居民夜間停車，如果要納為自用，勢必要和居民說明。

葛宇甯說，支持校園內無汽車的終極目標，但應充分溝通和討論，如網購平台、外送等服務性車輛亦會進入校園，該如何認定或管制；以及非服務性機動汽車退出校園分區規畫、替代交通路線等都要再行討論，建議交付專案小組。