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全國環保節能車大賽 大葉大學奪雙冠王

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
大葉大學Transform車隊在環保節能車賽拿下三獎盃，包括動態競賽、最佳節能獎雙冠王。圖／大葉大學提供
大葉大學Transform車隊在環保節能車賽拿下三獎盃，包括動態競賽、最佳節能獎雙冠王。圖／大葉大學提供

彰化縣大葉大學機械與自動化工程系學生今年參加全國大專院校環保節能車大賽，拿下動態競賽、最佳節能獎雙冠王，代理校長顏鴻森說，因應全球綠能及電動車趨勢，學生在參與過程中結合理論與實務，老師帶領學生做中學，也成功蟬聯電動車動態競賽七連霸。

SAE中華民國自動機工程學會本月在鹿港車輛研究測試中心舉辦的全國大專校院環保節能車大賽，大葉大學大放異彩，共拿下4項大獎。

大葉大學自動化工程系主任陳昭雄說，機械系參賽的Transform車隊囊括動態競賽冠軍、最佳節能獎、車輛製作競賽第3名，在動態競賽跑出29圈最佳成績，電池單圈耗電量也是最低，表現優異；Rimitto Sho車隊拿下動態競賽第5名。

拿下雙冠王的Transform車隊由陳國祥、紀華偉、鄭鴻儀3位老師指導，機械系大三生曾浚瑋、羅冠翔、簡雋庭、黃竑文、大四生張濬丞、徐呈銘、張宇和、李凱閔、消防安全學士學位學程大四生詹予瑄、工業設計學系大三生柯振譽共同打造。

Transform車隊隊長曾浚瑋說，此次參賽車子的外型設計採用子彈頭造型，達到低風阻效果，因應賽道有減速墊，車子裝了前後避震器和懸吊系統，以降低影響，他們也在控制器內寫電能回充系統，剎車時會將動能轉電能，回充電力。

Transform車隊駕駛員羅冠翔說，以往的比賽規則是三輪設計，今年改為四輪，在轉彎時會比較困難，車輛整體也變重，他們透過差速器讓轉彎更順暢。

Rimitto Sho車隊則由羅正忠、蔡耀文2位老師指導，機械系大三生鐘子舜、邱有義、王陳翔、大一生陳哲聖、江祐頡、丁品心、江芃諭、邱思涵、王乙宸、張祐誠共同合作。

工學院院長李清華說，車輛工程一直是機械系重點發展方向之一，因應全球環保節能趨勢，大葉大學打造「輕量化電動載具研發基地」，也培養學生成為實作專家，環保節能車大賽的電動車、省油車雙項紀錄保持人都是大葉大學。

彰化縣大葉大學機械與自動化工程系學生參加全國大專院校環保節能車大賽，拿下動態競賽、最佳節能獎雙冠王，也成功蟬聯電動車動態競賽七連霸。圖／大葉大學提供
彰化縣大葉大學機械與自動化工程系學生參加全國大專院校環保節能車大賽，拿下動態競賽、最佳節能獎雙冠王，也成功蟬聯電動車動態競賽七連霸。圖／大葉大學提供

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