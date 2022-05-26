快訊

美CDC研究：五分之一成年確診者患「長新冠」 影響多種器官

胸悶以為染新冠…昏迷竟是心肌梗塞 醫師教分辨二者最大不同

前主播劉芯彤揭TVBS宮鬥內幕 喝了一杯水喉嚨沙啞2星期

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中山大學解謎可撓曲3D列印電子元件 助攻軟性電子產品

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學材料與光電科學學系助理教授郭哲男與跨國團隊合作論文成功登上國際材料科學頂尖期刊。圖／中山大學提供
中山大學材料與光電科學學系助理教授郭哲男與跨國團隊合作論文成功登上國際材料科學頂尖期刊。圖／中山大學提供

中山大學材料與光電科學學系助理教授郭哲男與跨國團隊合作，論文成功登上國際材料科學頂尖期刊《Progress in Materials Science》，全面分析3D列印最新「可撓曲3D列印電子元件」相關技術、材料及未來發展趨勢，助攻科技新星電子皮膚、電子紙等軟性電子產品研發。

這篇由台灣、新加坡3D列印學者跨國合作的論文〈可撓曲3D列印電子元件：製程、材料與未來趨勢〉，耗時半年整理了近10年、286篇相關研究，全面回顧當前最先進的技術，統整所有透過3D列印製造電子元件的先進功能材料和不同製程對材料帶來的影響，並描繪即將到來的應用趨勢。

郭哲男表示，這類型綜述論文對新手研究者及研發人員而言是快速入門的敲門磚。

論文指出，印刷電路板（PCB）和積體電路（IC）傳統製程大致可分為透過電鍍、蝕刻、研磨等去除材料的減法製程，和沉積材料的加法製造，但在3C產品持續小型化、客製化趨勢下，傳統工法帶來的良率不佳、減法製造造成的材料浪費及腐蝕性化學品等汙染問題，使得開發替代製程迫在眉睫。

郭哲男投入先進材料積層製造開發多年，他表示，可撓曲3D電子列印技術最大優勢，是能將導電材料印製到可拉伸且具有彈性的可撓曲面板上，包括感測器和電路板，兼顧精密化、細緻化、美觀與電子功能，還有輕量化和降低製造成本等優點，應用領域日益廣泛，舉凡航太、醫療、車輛、民生等產業均可看到3D列印的研發應用。

郭哲男舉例，生醫產業包含電子皮膚、智能感測衣與各類型穿戴裝置，透過可撓曲3D列印電子元件貼合皮膚偵測體溫、心跳、血壓，可植入體內的感測器如心臟除顫器，和論文中提到的義肢假耳可幫助無耳、失聰的患者復原外型、增強聽覺，以及3C產業中的摺疊手機、電子紙等。

此外，論文將可撓曲3D電子列印製程分門別類，依照電子元件的導電跡線製造方法，分為材料表面列印電子元件、全3D電子列印和射出成型電子元件三大類。其中運用到的列印技術又包含材料擠製成型技術、材料噴塗成型技術兩大類。而各國已能成熟列印的3D油墨材料也依照特性被分為六大類，包含實驗室等級的先進功能金屬。

論文其他作者包含新加坡科技設計大學研究學者，工程產品開發學院院長Chee Kai Chua、副院長Hong Yee Low及研究員Hong Wei Tan，以及英商勞氏檢驗公司技術顧問Yu Ying Clarrisa Choong。期刊連結： https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0079642522000263

中山大學材料與光電科學學系助理教授郭哲男（中）與跨國團隊合作論文成功登上國際材料科學頂尖期刊。圖／中山大學提供
中山大學材料與光電科學學系助理教授郭哲男（中）與跨國團隊合作論文成功登上國際材料科學頂尖期刊。圖／中山大學提供

延伸閱讀

評委給了3理由 讓諾貝爾獎得主屠呦呦再度落選中科院士

清冠一號究竟有沒有科學實證的療效？教授這麼說

中山大學21日辦循環綠活節 助推淨零碳排

天才巔峰與堅持！《愛因斯坦最大的錯誤》一切都才剛開始而已

相關新聞

中山大學解謎可撓曲3D列印電子元件 助攻軟性電子產品

中山大學材料與光電科學學系助理教授郭哲男與跨國團隊合作，論文成功登上國際材料科學頂尖期刊《Progress in Mat...

11年前校長喊自家「私立大學會倒閉」 網翻舊帳：現在還沒倒

現任桃園市副市長高安邦10多年前擔任開南大學校長，曾點名5間私立大學包含自家學校，將會在少子化影響後，10年左右消失，一番說法如今再度被翻出討論。

電機戰醫科／成功標籤撕不掉 醫科生：不當醫師 不代表讀醫學系是浪費

台大電機系畢業生致詞代表吳隆暉在上周的畢業致詞中，一句「謝謝家人沒有逼我們讀醫學系」引發熱議，甚至有人誤會學生演講在「貶醫」。吳隆暉接受本報採訪時說，他只是想感謝父母給他高度自由，因為醫學系對他來說是最具指標性，也最令人嚮往的好出路；台大醫院不分科住院醫師蘇子軒則說，與其把焦點放在「被父母逼與否」，倒不如思考如何不把「成功」的標籤僅僅貼在醫師等工作上，更重要。

成大副教授陳昭羽等三人 獲台灣科技指標獎有庠科技獎

台灣科技界指標大獎第20屆有庠科技獎揭曉，國立成功大學今年共有3位學者獲獎，其中工程科學系副教授陳昭羽、數據科學所副教授...

世界大學影響力排名 靜宜大學優質教育等3項表現最傑出

靜宜大學實踐聯合國永續發展目標(SDGs)績效卓著，在英國泰晤士高等教育機構(Times Higher Educatio...

疫情下延攬國際人才 暨大線上媒合僑外生留台就業

國立暨南國際大學僑外生比例居全國第三，校方為配合政府留才及移民政策，協助有意延攬僑外生留台就業的廠商覓才，但考量疫情嚴峻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。