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11年前校長喊自家「私立大學會倒閉」 網翻舊帳：現在還沒倒

聯合新聞網／ 綜合報導
桃園市私立開南大學。本報資料照
桃園市私立開南大學。本報資料照

現任桃園市副市長高安邦10多年前擔任開南大學校長，曾點名5間私立大學包含自家學校，將會在少子化影響後，10年左右消失，一番說法如今再度被翻出討論。

2011年「中天新聞」報導，少子化衝擊大學招生，當時的開南大學校長高安邦在校內併系說明會上，他點名私立大學「開南、逢甲、文化、實踐、靜宜」恐怕會在10多年後不見。影片外流後引起「唱衰」爭議，不過，高安邦受訪澄清，出生人數已從大一新生此屆的30萬人跌至16萬人，若加上出國留學趨勢，是未來可能要面對的問題。

PTT網友翻出往年新聞畫面表示，雖有能靠「花錢買學歷的」學校開始倒了，「可是老牌私立還沒倒，他自己學校也還沒倒，484（是不是）在看衰自己？」

其他人則說「就危言聳聽啊，笑死」、「因為生育率還撐住啊」、「偏遠地方的地名國立可能比逢甲還早倒」。

但也有人認為「人家拿著數據講推論被你說看衰」、「已經有開始收的啊，也沒說錯」、「還是蠻準的，只是晚5~10年發生」、「以後人人國立大學啦」。

國發會中華民國人口推估2020至2070年，可見出生率趨勢。 圖擷自國發會
國發會中華民國人口推估2020至2070年，可見出生率趨勢。 圖擷自國發會

少子化 PTT 開南大學

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