成大副教授陳昭羽等三人 獲台灣科技指標獎有庠科技獎
台灣科技界指標大獎第20屆有庠科技獎揭曉，國立成功大學今年共有3位學者獲獎，其中工程科學系副教授陳昭羽、數據科學所副教授李政德分別在資通訊科技、人工智慧領域獲得「有庠科技論文獎」，化學工程學系特聘教授陳志勇則以綠色科技研究，獲頒「有庠科技發明獎」。
成大指出，工科系副教授陳昭羽專長研領域為錯誤更正碼、正交頻域多工系統（OFDM）、3GPP LTE-A System、Sequences Design。2018年曾獲潘文淵考察研究獎助金，赴美交流編碼理論最新技術。2017年、2022年兩度獲得有庠科技論文獎，資通訊科技領域研究實力備受肯定。
順應科研趨勢，有庠科技獎2020年新設立「人工智慧領域」獎項。成大數據科學所副教授李政德專長研究機器學習、深度學習、資料探勘、社群網路分析、推薦系統、自然語言處理、物聯網與智慧城市。2021年獲頒第9屆年輕學者創新獎，2020年曾獲科技部未來科技獎。
成大表示，化工系特聘教授陳志勇是國內投入碳中和研究先驅。專長研究領域為功能性高分子材料設計與開發、高效水電產氫技術、氫化觸媒開發、碳循環再利用、防蝕塗料、微波應用系統、循環經濟。2021年在成大安南校區主持啟用全台首座負碳排示範工廠，擁有可量產的碳捕捉技術，吸引多家企業先後造訪尋求合作機會。
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