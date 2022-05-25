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世界大學影響力排名 靜宜大學優質教育等3項表現最傑出

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
靜宜大學積極推動「1=3，一份愛、三份力量」弱勢助學專案， 讓一份愛心，發揮三份力量，以「學習取代工讀」，讓產官學三力，翻轉學生未來。圖／靜宜大學提供
靜宜大學積極推動「1=3，一份愛、三份力量」弱勢助學專案， 讓一份愛心，發揮三份力量，以「學習取代工讀」，讓產官學三力，翻轉學生未來。圖／靜宜大學提供

靜宜大學實踐聯合國永續發展目標(SDGs)績效卓著，在英國泰晤士高等教育機構(Times Higher Education, THE)發布的2022世界大學影響力(Impact Rankings)評比中，從全球110個國家、1524所大學中脫穎而出，在優質教育、消除不平等及消弭城鄉差距等3項表現最傑出、受肯定。

英國「泰晤士高等教育」2022年世界大學影響力排名，是全球唯一以聯合國17項永續發展目標(SDGs)評比各大學對社會的關鍵影響；今年超過110個國家地區的1524所大學參與評選，歷年最多，台灣入榜的45所大學中，國立26所、私立19所，其中有11所大學是新入榜。

靜宜大學校長唐傳義表示，該校是天主教大學，秉持教會照顧弱小姊妹弟兄的核心理念，並長期蹲點海線社區，聚焦長者健康照護、社區經濟活絡等需要，積極導入師生及公部門等資源，創造利己利他的正循環。

副校長王孝熙說，靜宜在「消弭城鄉差距」項目中獲得最大肯定，校方不僅整合校內6個學院師生，全校總動員與社區等單位合作，共同打造青銀共伴、跨齡同樂的幸福生態圈，善盡大學社會責任。

靜宜在「優質教育」項目，則以創新教學、特色研究、國際鏈結、社創精神與社會責任、優化組織及友善環境等5大面向擘劃校務發展及永續經營目標，成為具社會責任、卓越教學及特色研究的國際化大學，這也是靜宜對人才培育的期許。

研發長林智健表示，靜宜配合教育部推動大學社會責任實踐(USR)、教育部深耕計畫等，並承接教育部「議題導向跨領域敘事力培育計畫」全國總辦公室，幫助大學生提升專業能力，還有成立「重點產業領域擴大招收境外學生計畫」專案辦公室等，提供外籍弱勢學生友善的學習環境。

靜宜縱向與橫向整合跨處室資源，以零哩啟程、四年修業到最後一哩等策略，因應弱勢學生從入學至就業的實際需求，並橋接校內11項安心助學措施、6項助學專款、7項基金募款與相關助學資源，落實弱勢生的全面照顧。

秘書長劉國有指出，在「消除不平等及消弭城鄉差距」評比中，該校積極推動「1=3，一分愛、三分力量」弱勢助學專案， 由企業及善心人士自發捐助，教育部與靜宜校方會提撥同額補助，讓一分愛心，發揮三分力量，以「學習取代工讀」，讓產官學三力，翻轉學生未來。

靜宜大學實踐SDGs績效卓著，在英國泰晤士高等教育機構(THE)所發布的2022世界大學影響力評比中，從全球110個國家、1524所大學中脫穎而出。圖／靜宜大學提供
靜宜大學實踐SDGs績效卓著，在英國泰晤士高等教育機構(THE)所發布的2022世界大學影響力評比中，從全球110個國家、1524所大學中脫穎而出。圖／靜宜大學提供
靜宜大學執行教育部「弱勢學生協助機制」成效深獲肯定，由教育部長潘文忠頒發感謝狀。圖／靜宜大學提供
靜宜大學執行教育部「弱勢學生協助機制」成效深獲肯定，由教育部長潘文忠頒發感謝狀。圖／靜宜大學提供
靜宜以創新教學、特色研究、國際鏈結、社創精神與社會責任、優化組織及友善環境等5大面向擘劃校務發展及永續經營目標。圖／靜宜大學提供
靜宜以創新教學、特色研究、國際鏈結、社創精神與社會責任、優化組織及友善環境等5大面向擘劃校務發展及永續經營目標。圖／靜宜大學提供
靜宜大學整合校內6個學院師生，全校總動員與社區等單位合作，共同打造青銀共伴、跨齡同樂的幸福生態圈，善盡大學社會責任。圖／靜宜大學提供
靜宜大學整合校內6個學院師生，全校總動員與社區等單位合作，共同打造青銀共伴、跨齡同樂的幸福生態圈，善盡大學社會責任。圖／靜宜大學提供
靜宜大學實踐SDGs績效卓著，在英國泰晤士高等教育機構(THE)所發布的2022世界大學影響力評比中，從全球110個國家、1524所大學中脫穎而出。圖／靜宜大學提供
靜宜大學實踐SDGs績效卓著，在英國泰晤士高等教育機構(THE)所發布的2022世界大學影響力評比中，從全球110個國家、1524所大學中脫穎而出。圖／靜宜大學提供

教育部 聯合國 靜宜大學

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