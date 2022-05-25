疫情下延攬國際人才 暨大線上媒合僑外生留台就業

國立暨南國際大學僑外生比例居全國第三，校方為配合政府留才及移民政策，協助有意延攬僑外生留台就業的廠商覓才，但考量疫情嚴峻，透過線上徵才模式，依專業、興趣等條件讓僑外學子與廠商面試，媒合適合工讀、實習及就業的機會。

暨大指出，為增加台灣在國際競爭力，除了要減少國內人才外流，同時也要吸納各國人才，中央因此祭出留才及移民政策，並鼓勵來台就讀大學、研究所等高等教育的僑外生，畢業後留台就業，而該校僑外生比居全國第三，成廠商攬才目標。

暨大校長武東星表示，近年來有不少優質廠商主動到校覓才，希望能延攬校內僑外生留台就業，因此連年協助舉辦「暨大僑外生工讀、實習及就業說明會」，可近期疫況嚴峻升溫，但為爭取更多優良僑外學子留台，評估後改採線上徵才模式。

今年「暨大僑外生工讀、實習及就業說明會」由雲朗觀光集團日月潭雲品溫泉酒店、鄉林集團涵碧樓大飯店、大淶閣酒店、彰化隆昌集團、台中矽品精密工業、南投Feeling 18巧克力工房向僑外生介紹公司現況及徵才需求，並進行互動媒合。

武表示，今年參與的6家企業除了線上徵才，同時分享企業或創業經驗，鼓舞僑外生把握在台求學期間，多跟產業界接觸，並考慮留台進入職場，無論是工讀、實習機會或正式職缺，都是充實自我、累積經驗，為自己未來的職涯發展加值。

暨大國際長張眾卓則提醒，僑外生在台工讀、實習或就業都須遵守台灣法令，務必請領工作證，合法居留，並鼓勵僑外生依法申請「畢業後實習」，甚至留台直接就業，與我國產、學、研等各界互動，擴大國際連結及厚植國際人才資源。