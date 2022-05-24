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製作端午防蚊香包效果最長3個月 外籍生感到好新鮮

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學華語中心與藥保系舉辦中藥材防蚊香包體驗活動。圖／大葉提供
大葉大學華語中心與藥保系舉辦中藥材防蚊香包體驗活動。圖／大葉提供

端午節向來有製作香包辟邪的習俗，彰化縣大葉大學華語教學中心教做有防蚊功能的香包，吸引日、德等8國學生參加課程，認識中華傳統民俗和中藥材功能，製成的香包不只防蚊，經常嗅聞還可改善食欲。

大葉大學華語教學中心邀請藥用植物與保健學系老師洪雪晏，使用丁香、艾葉、石菖蒲、紫蘇葉、香茅、薄荷、白芷、藿香、金銀花各3公克，放入香包袋後拉緊袋口後拉繩打結即可，學生可以綁上彩繩和流蘇掛在背包或腰際；她說，傳統香包裝中藥材，防蚊香包也放中藥材，可維持夏天常見蚊蟲叮咬或食欲不振等效果2至3個月。

多媒體數位內容學士學位學程三年級的馬來西亞籍學生陳祈均表示，馬來西亞也有端午節，會包粽子，粽子口味有紅豆、綠豆、栗子等，跟台灣有些點又不太像，但他在馬來西亞沒接觸過香包，第一次做香包的感覺很新鮮，中草藥味道聞起來很舒服。

觀光旅遊學系一年級的德國籍學生安德魯表示，他今年三月來台，可以學習繁體字，收穫比較多，他發現台灣人對外國人很友善，參加大葉大學華語中心活動多次，每次活動都讓他對台灣文化有更多認識。

大葉大學華語教學中心老師蔡幸娟說，華語教學中心特色課程「三美系列」，以美感、美境、美饌三大主軸帶領境外學生學習華語詞彙與台灣文化，因農曆五月五日端午節即將到來，華語中心與藥保系共同舉辦香包體驗活動，課程內容包括端午節習俗介紹、中藥材成分解說、香包製作，合計台灣、日本、德國、馬來西亞、印尼、越南、香港、蒙古等8個國家的學生參加。

大葉大學華語中心老師蔡幸娟（左）教外籍學生在香包開口處打結。圖／大葉提供
大葉大學華語中心老師蔡幸娟（左）教外籍學生在香包開口處打結。圖／大葉提供

馬來西亞 華語 中藥

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