製作端午防蚊香包效果最長3個月 外籍生感到好新鮮

端午節向來有製作香包辟邪的習俗，彰化縣大葉大學華語教學中心教做有防蚊功能的香包，吸引日、德等8國學生參加課程，認識中華傳統民俗和中藥材功能，製成的香包不只防蚊，經常嗅聞還可改善食欲。

大葉大學華語教學中心邀請藥用植物與保健學系老師洪雪晏，使用丁香、艾葉、石菖蒲、紫蘇葉、香茅、薄荷、白芷、藿香、金銀花各3公克，放入香包袋後拉緊袋口後拉繩打結即可，學生可以綁上彩繩和流蘇掛在背包或腰際；她說，傳統香包裝中藥材，防蚊香包也放中藥材，可維持夏天常見蚊蟲叮咬或食欲不振等效果2至3個月。

多媒體數位內容學士學位學程三年級的馬來西亞籍學生陳祈均表示，馬來西亞也有端午節，會包粽子，粽子口味有紅豆、綠豆、栗子等，跟台灣有些點又不太像，但他在馬來西亞沒接觸過香包，第一次做香包的感覺很新鮮，中草藥味道聞起來很舒服。

觀光旅遊學系一年級的德國籍學生安德魯表示，他今年三月來台，可以學習繁體字，收穫比較多，他發現台灣人對外國人很友善，參加大葉大學華語中心活動多次，每次活動都讓他對台灣文化有更多認識。