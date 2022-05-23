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全球海洋科學學者排名出爐 中山大講座陳鎮東亞洲第一

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
陳鎮東教授1981年踏上南極做研究。圖／中山大學提供
陳鎮東教授1981年踏上南極做研究。圖／中山大學提供

國立中山大學海洋科學系特約研究講座陳鎮東教授是全球變遷議題研究先驅，在國際科研領域占有一席之地，今又在全球海洋科學領域學者排名中榮獲亞洲第一，世界排名第八，實至名歸。

全球海洋科學領域學者排名出爐，陳鎮東教授在球1萬6540位海洋學者中脫穎而出。他1970年代尚未出現全球變遷概念時，率先發展海洋碳化學，40多年對全球海洋科學研究貢獻卓著。

陳鎮東在美國取得博士學位，任教期間參與與前蘇聯合作的科學團隊，成為有史以來首批凜冬時節踏上南極海域的科學家，也以台灣科學家之姿首邀蘇聯研究船一同到日本海從事研究，證實龜山島擁有全世界最酸的海底熱泉，他也是台灣首位獲得象徵生態學界最高殊榮的日本「生態學琵琶湖獎」得主。

1985年他應聘到中山大學任教，至今37年常出國採樣，他說，台灣不大，地球科學樣品若侷限台灣，世界不見得有興趣；研究範圍如果涵蓋大陸、東南亞、日本海等，文章更容易發表。未來他會持續關注全球變遷問題，他的研究團隊長期監測龜山島熱泉、南灣珊瑚礁，定時採樣，保存很多數據與資料，會重新檢視、比較、歸納，多寫些文章發表。

全球海洋學者評比是根據綜合指標看終身成就，陳鎮東專長是碳化學與全球變遷，足跡遍及三大洋，論文著作等身，但他謙遜地說，由他領銜或當通訊作者的論文多是助理和學生做出的成果，這是整個研究團隊的成功。

陳鎮東過去經常到國外採樣，研究團隊至今仍定時監測龜山島熱泉、南灣珊瑚礁。圖／中山大學提供
陳鎮東過去經常到國外採樣，研究團隊至今仍定時監測龜山島熱泉、南灣珊瑚礁。圖／中山大學提供
陳鎮東教授過去經常到國外採樣，研究團隊至今仍定時監測龜山島熱泉、南灣珊瑚礁。圖／中山大學提供
陳鎮東教授過去經常到國外採樣，研究團隊至今仍定時監測龜山島熱泉、南灣珊瑚礁。圖／中山大學提供
中山大學海科系講座教授陳鎮東在最新的全球海洋學者評比中榮獲亞洲第一、世界第八。圖／中山大學提供
中山大學海科系講座教授陳鎮東在最新的全球海洋學者評比中榮獲亞洲第一、世界第八。圖／中山大學提供

日本 龜山島 中山大學

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