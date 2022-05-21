聽新聞
test
0:00 / 0:00
遭控捲款172萬 興大前畢聯會長：款項交付廠商
國立中興大學畢聯會代理會長代表校內30多系所，控告張前會長浮報、侵占畢業照費用，張男否認侵占並指出，款項已交付廠商，檢警後續向廠商查證，釐清真相。
國立中興大學畢聯會日前罷免前張姓會長後，卻發現帳戶內應有的172萬全不見，餘款為0元，導致畢業紀念冊差點印不成，學士服都得穿二手的，畢聯會前往警局報案，後來由校方先墊付短缺款項，讓畢業生領取畢業照與畢業紀念冊，順利辦理離校手續。
台中市政府警察局第三分局日前接獲報案，中興大學校內30多個系所委由畢聯會代理會長前往報案，控告張前會長侵占、背信、詐欺等罪，除帳戶內金額全部提領一空，更涉及浮報畢業照費用。
張前會長也前往派出所說明，他否認侵占任何款項並表示，所有款項都用於舉辦活動，包含購買紀念品等，雖然活動沒辦成，但款項已交付給廠商。
警方向部分廠商求證後，將此案依照背信、詐欺、侵占等罪嫌函送給台中地檢署偵辦，後續持續調查，釐清事情真相。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言