遭控捲款172萬 興大前畢聯會長：款項交付廠商

國立中興大學畢聯會代理會長代表校內30多系所，控告張前會長浮報、侵占畢業照費用，張男否認侵占並指出，款項已交付廠商，檢警後續向廠商查證，釐清真相。

國立中興大學畢聯會日前罷免前張姓會長後，卻發現帳戶內應有的172萬全不見，餘款為0元，導致畢業紀念冊差點印不成，學士服都得穿二手的，畢聯會前往警局報案，後來由校方先墊付短缺款項，讓畢業生領取畢業照與畢業紀念冊，順利辦理離校手續。

台中市政府警察局第三分局日前接獲報案，中興大學校內30多個系所委由畢聯會代理會長前往報案，控告張前會長侵占、背信、詐欺等罪，除帳戶內金額全部提領一空，更涉及浮報畢業照費用。

張前會長也前往派出所說明，他否認侵占任何款項並表示，所有款項都用於舉辦活動，包含購買紀念品等，雖然活動沒辦成，但款項已交付給廠商。

警方向部分廠商求證後，將此案依照背信、詐欺、侵占等罪嫌函送給台中地檢署偵辦，後續持續調查，釐清事情真相。