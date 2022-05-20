政治大學95周年校慶 校友林依晨、陶晶瑩齊送祝福

國立政治大學今年邁入創校95周年，受到新冠肺炎疫情影響，政大今年也應邀陶晶瑩、林依晨、方念華等校友，錄製影片祝賀政大生日快樂，並以遠距線上方式邀請師生共襄盛舉。

政大創校95年，但受到新冠肺炎疫情影響今年校慶活動改為線上舉辦，校慶典禮僅安排校長郭明政、主持人和少許工作人員，於會議室中透過視訊方式主持和參與師生共襄盛舉。

政大亦應邀校友錄製祝賀影片，包括演藝圈陶晶瑩、林依晨、Youtuber網紅HowHow；媒體人李四端、方念華、東森新媒體執行董事邱佩琳、遠見・天下文化事業群發行人王力行，以及合作金庫董事長雷仲達、台灣銀行董事長呂桔誠、雲朗觀光集團總經理盛治仁等，並以「政大九五、世界翹楚」為口號，祝賀政大生日。

110學年度傑出校友、媒體人方念華表示，政大新聞系一直是心中說不出的內在信仰，祝福政大永遠是台灣社會的光明燈塔。林依晨則勉勵學弟妹，專注於課業之餘也要關注世界時事，做出不讓自己後悔的努力，也做友善世界的決定。

郭明政表示，今年校慶政大以世界翹楚作為期許，為了推動高等研究，政大也邀請10所知名大學校長，主辦兩場亞洲研究國際聯盟（Asian Studies Plus）校長論壇，集結11國11校共同以「永續亞洲」為目標深化教學，台灣則在亞洲研究領域擔任國際整合角色。

政大於2021年2月正式加入台灣聯合大學系統。台灣聯大校長陳力俊致詞時表示，政治大學與清華大學以豐富的人文內涵，融合和科學新發現，優勢互補、互利雙贏。