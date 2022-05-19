清大前校長梅貽琦逝世60周年 校方今辦祭梅典禮緬懷

國立清華大學前校長梅貽琦逝世滿60周年。校方指出，為緬懷清華人心中最尊敬的梅校長，清華大學師生今天齊聚梅校長埋骨所在的「梅園」，以鮮花音樂為祭，憶述他在台建校的艱辛歷程，也重溫一代君子的風骨與節操。

清華大學通識中心從上周起即舉辦一系列的「梅校長與清華故事」講座；月涵學校及清華校友也以行動來紀念梅貽琦校長，捐款挹注旭日獎學金，幫助校內經濟弱勢學生安心求學，並購買新竹在地小農生產的優質米回饋捐款校友。

清華大學指出，梅貽琦為庚子賠款獎學金的第一批清華赴美留學生，1915年學成後返回清華任教，1931年出任校長。對日抗戰期間，梅校長帶領清華師生一路南遷至雲南昆明，與北大、南開合組西南聯大，因其無私風範更被推舉主持校務。兩岸分治後，梅校長籌畫清華在台建校，並擔任首任校長，直到1962年辭世，一生盡瘁清華，貢獻殊偉。

校方今天在梅園緬懷梅校長，請來音樂系陳亭屹等6名主修聲樂學生獻唱「Over The Rainbow」及「You Raise Me Up」兩首曲目，對梅校長帶領清華不斷進步的精神致敬。副校長戴念華、陳信文、林聖芬及清華百人會會長段定夫今天也都出席祭梅典禮。

清華大學校長高為元說，梅貽琦在清華任教47年，期間有30年擔任校長，「他42歲就肩負起校長重責，有人說我年輕，但我覺得梅校長更年輕、更厲害。」

高為元指出，梅貽琦從西南聯大到新竹清華，一直以清華為家，今天梅校長依然無所不在，包含新生第一個儀式是祭梅、梅竹賽前夕也是祭梅，畢業生最高榮譽仍是梅貽琦獎章，「他是清華人心中永遠的校長。」

高為元說，梅校長曾在日記提到「以兼容並包之態度，克盡學術自由之使命」，可見他堅持民主辦學、學術自由的精神；60年後的清華也堅持學術自由、自治自理、包容公平多元的核心價值，讓清華在未來持續茁壯。