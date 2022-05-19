偏鄉之子影響了杭士基 旅美玉山學者黃正德回台開講

國立台灣師範大學校友、講座教授黃正德去年獲選教育部「玉山學者」並至台師大任教。黃正德專攻語言學，其博士論文研究「句法移位及其限制」，更成為現代語言學之父杭士基（Noam Chomsky）屏障體系」靈感來源。黃正德出生花蓮縣富里鄉，5月21日台師大將舉辦畢業典禮，黃正德將以「從98343到02138」（花蓮富里鄉、哈佛大學郵遞區號）為題發表演講嘉勉學子。

台灣大學系統台大、台師大、台科大三校下學年將實施學期16周制度，三校將於5月21日同日舉行畢業典禮。台師大畢業生今年共計4092人，僅開放部分學生報名入場，將另以線上轉播協助學生參與。

台師大今年應邀玉山學者黃正德於畢業典禮演說，黃正德1948年出生花蓮縣富里鄉，1971年畢業於台師大英語系、1974年英語研究所畢業獲文學碩士學位，爾後赴麻省理工學院（MIT）取得語言學博士，先後任教於國立清華大學、國立台灣師範大學，以及美國康乃爾大學、加州大學爾灣分校。

黃正德後續至美國哈佛大學語言學系任教，期間當選美國語言學學會榮譽會士、歐洲科學院院士、中央研究院院士、教育部玉山學者，曾獲爾灣加州大學「校長教授」頭銜，古根漢基金會研究學者獎（Guggenheim Fellowship），行為科學高級研究中心研究學者獎等殊榮。

台師大指出，黃正德提出具跨域應用的語言學理論，在句法學、句法語意介面及漢語語法研究皆有重大成果，研究論點受學界廣泛引用。其博士論文研究「句法移位及其限制」，後來成為現代語言學之父杭士基「屏障體系」的靈感來源，衍生為90年代以來的核心議題。

黃正德談到，自己是郵遞區號最後一碼983富里鄉出來的孩子，求學路上遇貴人相助，受到老師「啟發式」教學影響進而對英文產生興趣，也是村子裡第一個負笈台北上大學的孩子，沒想到越走越遠，來到地球另一端的美國擔任大學教授。

黃正德於哈佛任教期間受邀在台灣、日本、法國等地擔任講座教授，黃正德認為，大學應給學生接觸各領域的機會，任何領域都要注重邏輯思考和研究方法，增進學生畢業以後解決新問題、迎接新挑戰的能力。

黃正德將於5月21日上午10時於台師大畢業典禮上，以「從98343到02138」為題發表演講，歡迎畢業生和年輕學子一同觀賞。網址：https://youtu.be/PA1mLPBoN4k。