管中閔再秀「視訊會議裝」 桌子底下藏亮點網友熱議

台大校長管中閔今（5/19）今於社群軟體上發文，「我怎能不愛線上會議？」管中閔雖上半身著正式西裝召開視訊會議，但下半身則身著短褲、室內拖鞋「露出兩條長腿」，強烈的對比又引起熱議。

管中閔今於社群平台上貼出3張照片，上半身西裝筆挺透過視訊召開線上會議，但下半身則身著休閒短褲、室內拖鞋露出兩條腿對比十足，更寫下：「我怎能不愛線上會議？」

三張照片隨即引起學生留言討論，笑稱：「我都跟校長學習」、「真的很愛管爺會議造型系列」、「看到校長穿這樣，瞬間心情好很多」