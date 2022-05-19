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管中閔再秀「視訊會議裝」 桌子底下藏亮點網友熱議

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
管中閔今天於臉書上分享舉行線上時的穿著。圖／翻攝自管中閔臉書
管中閔今天於臉書上分享舉行線上時的穿著。圖／翻攝自管中閔臉書

台大校長管中閔今（5/19）今於社群軟體上發文，「我怎能不愛線上會議？」管中閔雖上半身著正式西裝召開視訊會議，但下半身則身著短褲、室內拖鞋「露出兩條長腿」，強烈的對比又引起熱議。

管中閔今於社群平台上貼出3張照片，上半身西裝筆挺透過視訊召開線上會議，但下半身則身著休閒短褲、室內拖鞋露出兩條腿對比十足，更寫下：「我怎能不愛線上會議？」

三張照片隨即引起學生留言討論，笑稱：「我都跟校長學習」、「真的很愛管爺會議造型系列」、「看到校長穿這樣，瞬間心情好很多」

管中閔已非第一次分享線上會議穿著，去年七月三級警戒期間，管中閔也曾分享居家開會穿著照，並表示一旦生活恢復正常，會懷念能夠上半身著西裝、下半身短褲裝扮舉行線上會議的日子。

管中閔上半身著西裝、下半身則穿著短褲和室內拖鞋。圖／翻攝自管中閔臉書
管中閔上半身著西裝、下半身則穿著短褲和室內拖鞋。圖／翻攝自管中閔臉書

管中閔

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