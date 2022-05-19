遠洋漁工心聲無人知 海大開發新系統衛星發訊息保權益

台灣遠洋漁船上外籍船員眾多，超過85%的動力漁船是小型漁船，在可用空間狹小及現有衛星通訊設備動輒上百萬、通訊費達數十萬的前提下，長時間在海上工作的漁工多數沒有對外聯繫的方法。國立台灣海洋大學資訊工程學系副教授許為元，搭配現有漁船即時監控系統做了一套衛星通訊設備，讓漁船上的漁工也可以透過衛星發訊息，技術上可行將進行實作，可以保障漁工權益。

海大指出，由於台灣遠洋漁業涉及強迫勞動、漁船上施虐等情形多次登上國際版面，漁工勞動人權也因此受到美國高度關切。台灣遠洋漁船上外籍船員眾多，且超過85%的動力漁船是小型漁船(CT4以下)。

在可用空間狹小及現有衛星通訊設備動輒上百萬、通訊費達數十萬的前提下，長時間在海上工作的漁工多數沒有對外聯繫的方法，在這與世隔絕的環境中容易產生孤立、焦躁及失落感，且發生緊急事故時難以即時向岸上通報。

因為遠洋漁船一出海至少7天以上 有的甚至半年一年，一般漁船上不會裝，雖會有通訊設備，但一般衛星電話很貴，船上的空間也不足。

許為元副教授帶領先進計算實驗室(ACL)學生與企業組成團隊，設計小型且經濟的通訊服務，讓小型漁船可以透過衛星通訊與外界聯繫，可大幅改善長時間待在海上的漁工心理狀態，並簡化海上緊急情況預防和回報的作業程序，降低外籍和弱勢船員在強迫勞動的風險，並獲美國在台協會80萬元研發獎助金。

海大指出，技術上可行將進行實作，會進行海上實驗，就像現在新的商船上會有裝5G給船員使用，讓船員可以傳訊息給岸上的家人朋友，許為元就是要讓漁船上的漁工也可以。

許為元表示，這項方案通盤考量船主能負擔的衛星通訊設施費用、船舶可容納空間、政府官方能即時收到訊息，及保密漁工傳輸的訊息等，並能將這次提案的模組納入農委會「電子觀察員計畫」，也能將通報系統與現行漁業署24小時漁業監控中心結合，對勞資雙方都有利。