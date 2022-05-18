台大7營隊五年漲幅驚人 網點「最貴醫學營」繳4萬只找1千

高中生寒暑假參加大學營隊，不僅可以先行探索自己有興趣的科系，也能結交到不少志同道合的朋友。然而臉書粉絲專頁「圖地」就分析台大7學系營隊的費用，發現五年來節節攀升，其中更有網友點名「北醫醫學營」，參加一次的費用就高達近40000元，家長荷包恐不保。

粉絲專頁「圖地」選取台大不同學院的7學系營隊，調查他們2017至2022年的營隊報名費，赫然發現7營隊持續調漲，其中台大醫學營五年前要價7500元，今年已高達9000元；台大電機營則從6300元漲到8800元；台大史學營相較之下則最便宜，不過五年間也漲了800元。

臉書粉絲專頁「圖地」分析台大7學系營隊費用，發現五年來節節攀升。圖／翻攝自臉書粉絲專頁「圖地」

貼文一出，也釣出網友們紛紛和自家舉辦營隊費用比較，笑嘆「這個價錢好像跟畢業後薪水正相關」，更有人稱「就不說北醫醫學營要多少錢了」。經查，北醫醫學營於今年暑期舉辦的高中營隊中，「臨床小醫師體驗營」含住宿費，參加一次活動費用就高達39000元，然而據《ETtoday新聞雲》報導，2017年就曾因36000元的高昂費用引起話題，五年內也撐不住調漲了3000元。

北醫2022全國青少年暑期醫學營活動簡章。圖／翻攝自北醫2022全國青少年暑期醫學營網站

對此，北醫青少年暑期醫學營活動簡章指出，該營隊在臨床醫師的帶領下，除可體驗醫師生活，高階模擬人體體驗課程，也能認識醫學新潮流。雖說網友對此評價不一，不過也有網友力挺，認為錢花在刀口上，還請醫師親自上陣，和一般的營隊不同。