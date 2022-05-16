東吳大學環保青年團 教淡水竹圍國小學童減塑DIY

東吳大學環保青年團到各地小學或是偏鄉學校教導孩子如何用DIY的方式達到減塑目標，這一群青年團來到淡水區竹圍國小，用環保為主題規劃一系列的課程，讓孩子從做中學習如何達到減少塑膠製品的使用，並且將這些廢棄塑料加以利用。

竹圍國小學務主任江崇男表示，由於近幾年氣候變遷已經成為地球上所有公民必修的課題，更是下一代學子們所面臨到最現實的問題，因此要如何從小就有環保減少廢棄物產生的觀念，透過青年團所規劃的課程，當中有用影片還有加上大學生的解說，海洋生態受到人類使用塑膠的影響，讓孩子留下深刻的印象。

東吳大學HCT環保青年團長顧書宇表示，除了用自己製作的影片來教孩子生態與氣候變遷之外，更讓他們用廢棄的保特瓶，做成可以再度利用的日常生活小物品，同時也讓孩子養成不浪費的觀念，此外青年團今年也參與推廣環保教育及氣候變遷理念的活動，也藉由這次大學生豐富有趣且活潑的教學方式，來到竹圍國小，將環保減塑的重要觀念向下扎根。