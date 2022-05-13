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111年學雜費漲幅度僅0.44% 大學憂想漲先被貼學店標籤

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
教育部每年5月按時發函各大專校院，公告下學年度學雜費收費基準調幅，111學年度調整幅度為0.44%。大學示意圖。本報資料照片
教育部每年5月按時發函各大專校院，公告下學年度學雜費收費基準調幅，111學年度調整幅度為0.44%。大學示意圖。本報資料照片

教育部每年5月按時發函各大專校院，公告下學年度學雜費收費基準調幅，111學年度調整幅度為0.44%，相較110學年1.26%尤低，但根據《專科以上學校學雜費收取辦法》規定，若學校前一年未調整，則可加計前一年基本調幅，但基本調幅設有2.5%上限。

教育部日前發函公告111學年度各大專校院學雜費收費基準基本調幅，經公式核算後為0.44%，若學校欲調整111學年度學雜費，應達成資訊公開、研議公開等校內程序，最遲於6月10日下午5時前報至教育部。

教育部每年學雜費收費標準調整幅度均依相關公式計算，今年再配合軍公教人員調薪，並參考主計處每年公布的消費者物價指數增率、平均每戶可支配所得年增率、受僱工薪資年增率等進行核算。

111學年度經計算後基準調整幅度為0.44%，綜觀歷年數據，108學年度學雜費基本調幅為2.17%為近年來最高，其次則為107學年度1.85%以及105學年度1.44%，以及109學年度1.4%、110學年度1.26%，最低則為106學年度0.44%。

但過去不論公、私立學校均抱怨，學雜費調漲額度雖年年公告，但都是「看得到吃不到」，近年申請學雜費調漲的學校更是連年遞減，尤其109學年起受新冠肺炎疫情影響，至110學年均創下0校申請調漲學雜費的紀錄。

一名私校高層說，私立大學欲調漲學雜費動輒被貼上「學店」標籤。學校想要調漲學雜費須先啟動校內溝通程序，在與學生溝通的階段就先碰到阻力，尤其每年能調漲的額度均不高，評估對校務的挹注有限，相較之下，學校要背負的負面聲浪和作業程序成本太大。

此外，軍公教已於今年初調薪、大學人事成本將上升，教育部承諾會補助本俸等法定義務所增加額度的70%到75%，由66校組成的私立科大協進會達成共識，將與董事會溝通111學年度暫不調漲學費。

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