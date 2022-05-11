昆蟲系畢業沒用？他查「薪資分布表」哭了：贏過一堆人

台灣賽車教父廖老大（廖志賢）因改裝「打龜號」替台爭光爆紅，但前陣子卻因為稱5個大學科系「沒用」的言論引起網友反彈，畢業於台大昆蟲系的YouTuber吳沁婕也回擊別因為不了解就覺得人家專業沒用，部落客「黑貓老師」實際搜尋昆蟲系薪資，發現有四分之一的人月薪高達7萬以上，驚訝說「完全被X打⋯」。

廖老大前陣子在直播點名，大學如「昆蟲系」、「農(漁)牧系」、「經濟系」、「企管系」、「海洋系」，畢業後不知道做什麼，吳沁婕在臉書粉絲專頁「昆蟲擾西」發文反擊，「昆蟲系根本超難考，很難念好嗎？台灣只有兩個昆蟲系，分別是台大跟中興，光要進得去就要很認真了，或是在昆蟲領域有專長透過特殊選才進去」。

吳沁婕也表示自己高三把台大昆蟲系當第一志願，但差一分最後上了台大農推系，努力了三年才成功轉系，昆蟲系有很多專業科目要念，身邊的同學只要是沒轉系走的，很多都非常認真，知道自己要什麼，在學術研究、推廣教育、公家或私人單位發揮自己的長才。

另外黑貓老師也在臉書指出，很多同學問「台大昆蟲系平均薪資如何？」，於是他也好奇的在各大求職網站搜尋，結果發現，有85％的人薪水在4萬以上、25％的人月薪有7萬，「根本超高」，他也提到自己學校外文系月薪7萬以上的人為0，「完全被X打」。

黑毛老師查詢了台大昆蟲系和中興昆蟲系的薪資水平。 圖／黑貓老師臉書

不少網友看完貼文也驚訝回應，「冷門都不冷門了⋯」、「外文系表示QQ」、「我為自己哭泣」、「看中位數，可能會哭得更慘」、「人家好歹是台大跟中興欸…」不過也有人提醒這份問卷統計很可能是整個學院一起算樣本數的，不一定只有昆蟲系。