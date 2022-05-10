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真理大學日本文化週 學生日語公演展成果

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
真理大學「日本文化周」同學演出主題是鶴的報恩，全程都用日語演出。 圖／紅樹林有線電視提供
真理大學「日本文化周」同學演出主題是鶴的報恩，全程都用日語演出。 圖／紅樹林有線電視提供

真理大學「日本文化周」從上週開始隆重登場，為期近兩週的日本文化週將帶給真大師生深度的日本文化體驗，在音樂廳大樓舉辦的畢業公演，同學演出主題是鶴的報恩，全程都用日語演出，讓學生在畢業前，結合舞台藝術展現出學習成果。

真理大學校長陳奇銘表示，日本文化週不僅是有學生準備的舞台劇場的演出，更帶來紙牌、日本劍道與茶道，等多項活動，藉由這些活動的帶領學校師生對日本文化的深度體驗，年度的日本週，同學都很期待也很努力準備，儘管今年碰上疫情升高影響，執行一週的遠距教學，最初還很擔心活動就因此喊卡，不過經過大家的努力可以如期舉辦活動。

真理大學日應日系主任吳秦芳表示，這次學生準備的畢業公演，從練習舞蹈、歌唱技巧都相當不容易，不僅是透過公演讓學生學習如何創造一場充滿日本文化的舞台劇，更讓台下應用日文系的學弟妹們，還有學校許多老師及同學充份了解到應日系的學習成果，也讓畢業的學長姐們留下一個難忘的回憶。

日本 真理大學 遠距教學

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