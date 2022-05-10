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世界紙飛機大賽 陽明交大學子代表台灣征戰全球

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
沈立謙在飛遠項目中飛出35.48公尺好成績。圖／Red Bull提供）
沈立謙在飛遠項目中飛出35.48公尺好成績。圖／Red Bull提供）

2022 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽日前舉辦台灣決賽，國立陽明交通大學機械工程研究所碩一學生沈立謙以35.48公尺飛行距離奪冠，將於明天出發奧地利，代表台灣出戰5月13、14日舉行的全球決賽，挑戰來自世界各地的紙飛機好手。

陽明交大指出，Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽為三年一度的國際紙飛機大賽，是全球最大的紙飛機賽事。紙飛機大賽包含飛久、飛遠及花式三大項目，由主辦方提供A4紙，讓參賽者摺出最完美的飛機參賽。首次參賽的沈立謙在地區初賽分別以飛久8秒、飛遠24公尺的成績進入全國決賽。

為了參與決賽他在摺法下了更多功夫，沈立謙指出，過往的學習經驗讓他了解這跟空氣動力學有關，紙飛機在空中受到重力、浮力、推力及阻力四力影響，這四個力量控制著飛機的飛行方向與模式。他進一步研究如何讓飛機在這四力中平順的飛行，找出飛久與飛遠的飛機型態。

「我是一個做事情就想做好的人。」沈立謙說，紙飛機在空中能夠飛久與飛遠都有其講究之處，他試著以毫米差距摺出不同型態，持續練習、記錄，發現飛遠的紙飛機多採標槍型，外型細長機翼窄，射出去的飛行樣態直而平順，且飛行時由飛機頭帶動方向，要稍有重量才能有方向地帶領飛機；飛久的紙飛機特性是機翼大，且尾翼需要仰角，使飛機在下降時利用仰角尾翼產生阻力，能夠緩慢下降、拉長落地時間。

全國決賽分為預賽與決賽兩部分，參賽須先通過預賽，進入前10強才能再「一飛高下」。在飛久項目較有信心的沈立謙，投擲兩次皆因墜落速度過快，無緣晉級。進行飛遠預賽時，他以飛行29公尺、第九名成績進入決賽，保持平常心的他最終以35.48公尺飛行距離奪冠。

面對即將到來的全球決賽，沈立謙期許能飛出45公尺以上的成績，為台灣爭光。為了維持最佳狀態，他堅持每天完成一百次伏地挺身及腹肌運動，他說，紙飛機很輕，但丟擲時臂力要強，腰部轉動也要有力，所以進行運動訓練，期待手臂力量和轉腰瞬間的加速能為比賽加分。

沈立謙也說，玩紙飛機的特點是需要有耐心，摺飛機的每個細節都要掌握，家人朋友對於玩紙飛機玩到出國比賽都深感意外，但仍然給予鼓勵支持，期許他全力以赴、取得好成績。

沈立謙（中）拿到台灣區飛遠冠軍。圖／Red Bull提供
沈立謙（中）拿到台灣區飛遠冠軍。圖／Red Bull提供
沈立謙分享飛遠的紙飛機多採標槍型（左）、飛久的紙飛機特性是機翼大（右）。圖／陽明交大提供
沈立謙分享飛遠的紙飛機多採標槍型（左）、飛久的紙飛機特性是機翼大（右）。圖／陽明交大提供

陽明交大 奧地利 陽明交通大學

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