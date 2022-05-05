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商科畢問「人生重來念什麼科系？」網秒選醫牙電資反被潑冷水

聯合新聞網 / 綜合報導
網友自認所學與工作不符，因此詢問若人生重來，眾人會選擇念什麼科系。示意圖／ingimage
網友自認所學與工作不符，因此詢問若人生重來，眾人會選擇念什麼科系。示意圖／ingimage

「如果能重來，會念什麼科系？」日前有讀商科的網友認為自己英文程度不佳，因此現在的工作與所學無關，進而想詢問若人生重來，眾人會怎麼選擇。

原PO在PTT描述，因爲自己英文不好，先前在商科的求學經驗無法應用在工作上，反而其他科系貌似前程似錦，例如理工科進入科技業「人人年薪300萬」，又或他讀法律系的補習班老師「各種開跑車」，再不然讀醫科會有豔遇等等。因此想問問眾人如果能重來，會選擇就讀什麼科系。

貼文一出，底下網友紛紛提出想法，「絕對醫牙電資，不然重考」、「機械那個薪水不知道有沒有店的一半」、「我認真回，我會去念海事科系」、「資工吧，可以逃離鬼島」、「醫牙，至少出來錢多，讀起來沒這麼痛苦」、「回去高中選理組吧，當初只想走輕鬆的，結果發現文組出來沒用」。

但也有網友潑冷水坦言：「資電沒天份，硬讀也沒用好嗎？」、「醫牙我再重來也是考不上啊」、「醫牙，但我還是考不上」、「資工，然後英文學好」。


PTT 科系 薪水

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