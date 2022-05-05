中山大學獨創「超臨界流體技術」 獲日本半導體商投資

中山大學物理系講座教授張鼎張獨創「超臨界流體低溫缺陷鈍化技術」，師生團隊成立奈盾科技（Naidun-tech）公司，助攻半導體新技術突破良率瓶頸，獲得科技部價創計畫補助，更吸引日本第一大半導體設備商東京威力與台灣友達青睞，成為東京威力在台灣投資的新創公司。

張鼎張表示，「超臨界流體」是一種物質狀態，一般固體吸熱變液體，液體加熱變氣體，氣體再加壓超過臨界溫度及臨界壓力，物質將兼具液體與氣體的特性，就是超臨界流體。超臨界流體有較好的滲透性和較強的溶解力，廣泛應用於萃取技術，將其作為萃取劑，將原料中某些成分析出，常見包括萃取咖啡因，製造保養品、營養補充品與清潔劑等。

「但我們團隊則反其道而行，利用超臨界流體導入新物質。」張鼎張強調，在半導體尺寸微縮的趨勢下，長完膜、蝕刻後，可能會有很多缺陷，舊有技術無法提供好的解決方案，超臨界流體既像氣體又像液體，具高反應性、高滲透性、低表面張力等三大優勢，運用在電子元件上可有效消除缺陷，讓元件性能與可靠度大幅提升。

張鼎張說明，好的3C產品有賴其電子元件性能與可靠度，然而元件產製過程會產生劣化效應，不同材料疊加界面處易產生懸鍵，即內部缺陷。如Micro LED側壁容易有很多缺陷，影響發光效率，若能妥善消除缺陷，就能讓效率提升。

為了鈍化缺陷，常見手法是透過高溫活化，但元件加入金屬後，溫度最高僅能承受400度，傳統鈍化的高溫動輒800度，有材料使用上的侷限，也沒辦法做到深入的修復。而超臨界流體低溫缺陷鈍化技術很特別，一般高溫的製程只要200度到300度間就可以做到，透過這項技術可修補半導體材料內的斷鍵，讓不好的元件回到正常特性。