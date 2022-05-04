快訊

國民黨再提名一艱困縣市 屏東由前立委蘇清泉再披戰袍

快篩陽視同確診2天內公布 陳時中估確診高峰落在這一天

拔草測風向的總統特赦？法官：衝擊司法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中正大學團隊就地取材 提高3D列印強度 獨家軟體精算

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
中正大學研發含植物纖維的3D列印軟材料，就地取材，添加鳳梨葉、竹葉、咖啡渣等農業廢棄物，來提高矽膠、混凝土的韌性和支撐性。記者莊祖銘／攝影
中正大學研發含植物纖維的3D列印軟材料，就地取材，添加鳳梨葉、竹葉、咖啡渣等農業廢棄物，來提高矽膠、混凝土的韌性和支撐性。記者莊祖銘／攝影

3D列印技術正夯，中正大學前瞻製造系統頂尖研究中心研發「含植物纖維的積層列印軟材料」，就地取材，添加鳳梨葉、竹葉、咖啡渣等農業廢棄物，提高矽膠、混凝土的韌性和支撐性，更開發軟體精準計算強度和填充比例。

3D列印近年受到醫療、建築營造業關注，卻礙於醫材、建材使用的矽膠和混凝土等易變形、崩塌，造成物件無法成型或強度不足。

「通常3D列印層層堆疊，一般硬材料經過加熱軟化，但接觸室溫變硬；矽膠、混凝土第1層還沒乾，再疊第2層就會變形。」中正大學前瞻中心主任劉德騏說，目前3D列印使用金屬、塑膠等傳統硬材料，研發和商業應用上已成熟，反觀矽膠、混凝土從機器噴嘴擠出後，塑形仍有許多需克服的難題。

劉德騏說，過去大多使用灌模生產矽膠零件，但遇到常用於鞋墊、醫療輔具的複雜蜂巢結構，就無法以灌模製造，而依賴人力施工的建築業也因缺工，得另尋新的建築工法，節省工時和人力成本，混凝土3D列印的省時、客製化便成優勢。

看準3D列印軟材料藍海，中正大學前瞻中心3年前開發軟材料的製造流程與軟體，從雲嘉在地農產出發，用鳳梨葉、鳳梨皮、稻梗、竹葉、咖啡渣等廢棄物植物纖維，解決矽膠和混凝土易變形、塌陷的先天缺點。

「就像建築物的柱子裡面有鋼筋，加了纖維如同裝支架，在3D列印時可加強整體結構。」劉德騏說，矽膠、混凝土有黏性，易吸附植物纖維上，提高塑型穩定性。鳳梨葉抗火、稻梗抗摩擦，咖啡渣則可吸水、防霉，將這些植物纖維摻入矽膠、混凝土中，效果不打折，也能達到節能減碳。

中正大學團隊研發含植物纖維的3D列印軟材料，另大賣點是獨家開發的分析軟體，從形狀、強度、排向到纖維跟矽膠、混凝土填充比例，都能精準計算與預估，未來更能協助廠商選出最佳列印的組合與模式。 

目前中正團隊已申請技術專利，與廠商共同開發矽膠材料通過醫療驗證，也與嘉基醫院著手研發3D列印的矽膠醫療器具，近期正尋求新建築工法的台泥更找上門接洽合作，盼開發屬於3D列印混凝土工法的建材。

中正團隊獨家開發的分析軟體，從形狀、強度、排向到纖維跟矽膠、混凝土的填充比例，都能精準計算與預估，未來更能協助廠商選出最佳列印的組合與模式。記者莊祖銘／攝影
中正團隊獨家開發的分析軟體，從形狀、強度、排向到纖維跟矽膠、混凝土的填充比例，都能精準計算與預估，未來更能協助廠商選出最佳列印的組合與模式。記者莊祖銘／攝影
常用於鞋墊、醫療輔具的複雜蜂巢結構，無法以灌模製造，中正大學3年前著手開發製程與軟體，成功透過添加植物纖維的3D列印軟材料來製造。記者莊祖銘／攝影
常用於鞋墊、醫療輔具的複雜蜂巢結構，無法以灌模製造，中正大學3年前著手開發製程與軟體，成功透過添加植物纖維的3D列印軟材料來製造。記者莊祖銘／攝影
劉德騏指出，鳳梨葉抗火、稻梗抗摩擦，咖啡渣則可吸水、防霉，將這些植物纖維摻入矽膠、混凝土中除了效果不打折，也能達到節能減碳。記者莊祖銘／攝影
劉德騏指出，鳳梨葉抗火、稻梗抗摩擦，咖啡渣則可吸水、防霉，將這些植物纖維摻入矽膠、混凝土中除了效果不打折，也能達到節能減碳。記者莊祖銘／攝影


建築 中正大學 鳳梨

延伸閱讀

Meta希望透過新混凝土配方改善建築物的二氧化碳排放量

中正大學三期宿舍確定蓋！可納逾千人 每層都有小廚房

協志工商校地 中正大學接收

中正大學以近8成比例 通過協志捐地案

相關新聞

中正大學三期宿舍確定蓋！可納逾千人 每層都有小廚房

中正大學校務會議通過興建三期宿舍案，選址在校門機車停車場旁，占地約2萬5288平方公尺，工程費粗估約13億，全由校務基金...

中正大學團隊就地取材 提高3D列印強度 獨家軟體精算

3D列印技術正夯，中正大學前瞻製造系統頂尖研究中心研發「含植物纖維的積層列印軟材料」，就地取材，添加鳳梨葉、竹葉、咖啡渣...

全球頂尖生態科學家排名台灣5位入榜 海大黃將修全台第二

國際學術網站Research.com近日發布2022年頂尖生態與演化科學家排名，全台共有5位學者入榜，國立台灣海洋大學海...

測試帶衛星入軌MIT混合型火箭 風雨電控故障再取消發射

國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）原訂昨天清晨在屏東旭海進行台灣首次HTTP-3A火箭發射，因當地颳起強風延後...

影／打造奧運奪牌手 屏東隊再升級2.0版綁人才

屏東縣政府6年前推動三級五區體育人才培育制，鼓勵績優選手留縣升學，從國小、國中至高中三級銜接，訓練不中斷，今天宣布三級五...

新冠疫情嚴峻 靜宜與東海大學聯合祈禱平安度過疫情

邁入第27年的靜宜大學與東海大學聯合祈禱，今天在靜宜大學主顧聖母堂舉行，由靜宜大學校長唐傳義、東海大學校長張國恩及兩校教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。