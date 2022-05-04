全球頂尖生態科學家排名台灣5位入榜 海大黃將修全台第二

國際學術網站Research.com近日發布2022年頂尖生態與演化科學家排名，全台共有5位學者入榜，國立台灣海洋大學海洋生物研究所黃將修特聘教授排名全台第二，黃將修在生態學、物種多樣性等領域做出重大貢獻，他與研究團隊證明橈足類是溫帶和亞熱帶生態系統氣候變化的極好指標。

頂尖生態與演化科學家排名（Top Ecology and Evolution Scientists）受到國際學術界肯定。黃將修在美國波士頓大學獲博士學位，並在威斯康辛大學擔任博士後研究員，返國至今都於海洋大學海洋生物研究所任教，專業領域為海洋生物學與生態學，尤其是浮游動物研究，專注於橈足類動物的行為、生物學和生態學。

海大指出，黃教授與研究團隊證明橈足類是溫帶和亞熱帶生態系統氣候變化的極好指標，深入研究從研究室小尺度至跨海洋大尺度的範圍，包括溫帶及亞熱帶關鍵橈足類動物的進化與生命週期模式的比較研究。

也研究生物在極端環境下的適應機制，在龜山島周邊海底火山湧泉高溫、強酸及含有高濃度硫化物、重金屬等有毒物質之極端環境中，觀察生物的生理、生態、行為及適應機制。

黃將修於生態研究貢獻良多，在國際間也具有相當影響力。曾與法國里爾大學 Sami Souissi教授共同獲頒第22屆台法科技獎，他曾擔任世界橈足類專家協會副會長、亞洲水產學會台灣分會會長，目前擔任《Frontiers in Marine Science》，《Plos One》等多本專業學術期刊的學術編委。

近30年來，黃將修提升海大與歐美國家合作研究的高度與深度，具體促進在環境、生態與永續地球等領域之國際學術合作與交流。

黃將修教授的傑出表現，也讓海洋大學在該領域排名達到全台第二、全球第601名，為海大在生態學、物種多樣性等領域做出重大貢獻。