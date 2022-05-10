創意賦能、教學有成──109年度教學實踐研究績優計畫頒獎典禮

【文．陳佳妏／教育部高等教育司專員、宋雯倩／教育部高等教育司科長】（評鑑雙月刊提供）

教育部自109年度大專校院教學實踐研究計畫中遴選出94件績優計畫，於今（111）年3月29日舉辦頒獎典禮，邀請獲獎教師出席領獎，會中由國立臺北科技大學鄭孟淙教授、國立臺灣海洋大學廖柏凱助理教授分享計畫執行心得，並於頒獎典禮結束後，舉行「進化教室!!─因應時代變遷的大學教學」論壇，探討在後疫情時代及社群媒體興盛當下，大學教師應如何因應時代變遷，持續創新教學。

大專校院教學實踐研究計畫自107年度推動，是教育部第一個以經費直接補助個別教師進行課程教學研究的計畫，協助教師透過適當的研究方法及評量工具進行檢證，落實大學教學創新暨強化學校培育人才任務。目前計畫審查共分為12類科，包含：通識（含體育）、教育、人文藝術及設計、商業及管理、社會（含法政）、工程、醫護、數理、生技農科、民生10學門及大學社會責任（USR）與技術實作2專案。為使本計畫教學模式及研究成果得以有效擴散，並鼓勵教師持續進行教學研究，教育部自108年度起透過嚴謹之遴選制度，選出完整且極具參考價值的計畫為績優計畫，公告並頒發獎狀予以表揚。

109年度計畫於110年7月31日執行結束，並於110年8月間進行5場成果交流會議，共1,095位計畫主持人參加口頭報告。教育部邀請專家學者針對計畫主持人口頭報告進行初審，再就計畫成果書面報告進行複審，並針對研究設計、課程規劃、資料蒐集及成效評估等面向，決選出94件績優計畫。

3月29日，首次舉辦的績優計畫頒獎典禮，由教育部次長劉孟奇頒獎，劉次長除讚賞各位獲獎教師精彩、創意的教學設計及研究外，也感謝教師們持續於教育現場努力耕耘，向社會傳達大學教師勇於革新的熱情。

教學實踐研究強調教學創新與反思，依不同學生特質進行課程設計，引起學生學習動機以強化學習成效與課程回饋，獲獎者來自各公、私立大專校院，其中不乏連續獲獎教師，如：國立中山大學于欽平副教授，針對工程領域學生習慣單向授課的學習特性，在面臨需要創意發想時，常常苦思不知如何下手，故在其「創新資訊科技應用與創業」課程採用創造性問題解決（creative problem solving, CPS）教學模式，由學生針對社會議題進行創意發想與實作，產出「一日主人」App，媒合寵物短期寄養，解決飼主短期旅行寵物安置問題，另「環boat袋」App以結合在地美食及店家，促進觀光客落實環保；又如國立暨南國際大學沈慶鴻教授在「團體諮商專題」採用團體經驗、自主學習、模擬演練、團體實作4階段教學模式，與11個機構進行教學合作，落實學用合一；國立臺東專科學校韓端勇副教授，改變傳統授課方式，預先錄製教學影片上傳於雲端，要求學生於課前先觀看指定影片，上課則專注執行學習任務，透過合作及競爭的小組活動，解決影片所提問題。

此外，亦有初次入選極表現十分亮眼者，如：國立臺灣海洋大學廖柏凱助理教授在「程式設計與資料處理」課程中設計課堂外的全學期成績期貨市場遊戲，以學生自身為期貨商品，成績為期貨實價，於學期中不斷進行期貨買賣，再依期末成績結算後依買入的價格與實價的價差作為加分獲利的運算，透過投資遊戲吸引學生投入更多課外時間參與學習；國立金門大學魏琦芳助理教授以行動研究進行安寧緩和護理創新教學，透過安寧醫生與居家護理師分享真實案例、家屬座談、居家訪視、團體討論及反思等，實際與安寧家屬互動，提升學生的末期臨終照護知識與態度。國立中央大學洪暉鈞助理教授於「資料視覺化」課程規劃「從平面到多維度視覺化」及「資料視覺化專案開發」兩階段，導入「專題導向」機制，讓學生可以透過與同伴交流討論的過程獲得更多反饋；致理科技大學劉曉琪助理教授以「遊戲式學習（Game Base Learning, GBL）」融入吧檯經營實務及飲料調製乙級證照班課程，以自行設計之桌上型教育遊戲融合AR技術，透過遊戲的方式，幫助學生進行後設認知思考；國立高雄科技大學侯智耀副教授以生產開發設計為教學實驗現場，並應用Zuvio評估生產開發設計成效之影響，導入永安石斑魚為案例，透過課程設計以及業師教學，將生產開發設計結合高雄永安漁會場域，以該場域特色水產石斑魚為目標開發產品，引導學生分組討論並於課程上進行互動交流。

特別的是，本屆有中華民國海軍軍官學校教師首次獲獎，鍾成鴻中校助理教授考量軍隊陽剛的性別文化，因此於軍事校院通識教育課程融入性別文化與情感教育內容，研究發現，課程內容讓軍校學生有助於認識情感關係的建立、學習合宜的情感表達互動，並能尊重彼此身體的自主權和隱私，甚至在面對情感困擾時懂得尋求協助，相關經驗可作為未來軍隊性別平等教育課程教育方針之參考，有效提升軍隊性別意識。上述相關成果也置於交流平台，提供大學校院教師觀摩學習（網址：https://tpreval.stpi.narl.org.tw/achievement/）。

「進化教室!!─因應時代變遷的大學教學」論壇，由計畫總主持人國立中正大學黃俊儒教授主持，邀請國立清華大學焦傳金教授、國立高雄科技大學陳樹人副教授、國立中山大學杜佳倫副教授及輔仁大學李桂芳助理教授共同與談，在與談人各自分享自身教學經驗與心得後，開放現場所有得獎教師和嘉賓進行意見交流。黃教授最終總結，面對瞬息萬變的社會脈動，大學教師首先要理解自己的學生，掌握學生的特質，選擇呼應生活的教學內容與方法，避免學用之間的落差，然後在教材與場域的有效運用之下，讓學生獲得學習的滿足感，使學習動機與學習效果相輔相成。

典禮在感動、溫馨的氣氛中圓滿結束，教學實踐研究計畫專案辦公室也在會後收到許多與會者的正向回饋──盛典的隆重顯示教育部對高教革新的重視，讓得獎教師們備感榮耀，從而對自身的影響力有更深的期許，未來將在教學的現場、在教學研究的道路上，持續領航！