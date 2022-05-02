海洋微塑膠上餐桌！中山大學驗出亞洲7國小魚乾都含它

中山大學海洋科學系研究團隊從7個亞洲國家出產的14項魚乾產品中，驗出微塑膠，平均每隻小魚乾含微塑膠多寡依序是日本、中國、斯里蘭卡、南韓、越南、台灣及泰國。研究顯示微塑膠已經存在不同國家的漁產品，後續值得更深入的關切。此研究結果已獲國際頂尖期刊Journal of Hazardous Materials刊登。

參與這項研究的人員包括中山大學海洋科學系斯里蘭卡研究生Nathangi、博士後研究員陳煦森、斯里蘭卡博士生Veran；美國威斯康辛大學密爾瓦基分校教授郭勞動；中山大學環境工程研究所助理教授黃柏榮及斯里蘭卡斯里賈亞瓦德納普拉大學教授Dr. Kamal Ranatunga。

研究團隊指出，微塑膠在小魚乾的含量可能會受小魚的種類和大小影響。在7個亞洲國家出產的14項魚乾產品中，以日本產的小鱗脂眼鯡，俗稱臭肉鰮所含的微塑膠最高，平均每隻魚最多可能含有2個微塑膠。

產地為泰國的側帶小公魚（也就是丁香魚），平均含有最少的微塑膠，需要吃掉超過500隻小魚乾才可能會吃到微塑膠。至於台灣常見的丁香魚乾，含微塑膠的魚隻數量佔比約為3.2%，意即平均食用31條魚乾可能會意外攝入1個微塑膠。

研究團隊利用顯微鏡檢視塑膠微粒的型態，並透過傅里葉轉換紅外光譜儀及拉曼光譜分析塑膠的種類，發現小魚乾中的微塑膠中將近80%是塑膠纖維，其次是塑膠碎片。種類以聚乙烯為主，這些微塑膠可能來自於大型塑膠碎片分解，以及人為廢水排放所造成。

中山大學海科院長洪慶章指出，海洋塑膠已成為各大洋海漂垃圾的主角，在夏威夷東邊延伸到加州外海的「海洋塑膠墳場」，大約是台灣領土40倍這麼大，微塑膠的數量更是「以兆計」，這些微塑膠可能會透過海鮮產品進入人類體內。許多研究已報導這些微塑膠進入很多海鮮產品如牡蠣、貽貝及文蛤中，但在眾多的海鮮產品中，甚少研究小魚乾製品中微塑膠的含量。

洪慶章說，在亞洲小魚乾是普遍的開胃小菜或零食，這些小魚乾製品的來源主要是鯷科及鯡科魚類，這些濾食性的魚種具有細密的鰓耙，主要是攝食水體中的藻類及浮游生物，因此容易在進食時，透過浮游生物或是誤食將細小的塑膠微粒攝入，並累積在體內。消費者在食用這些小魚乾製品時，都是包含魚鰓、內臟的方式整尾食用，這會增加攝入微塑膠的風險。