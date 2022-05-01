清大111周年校慶 畢業半世紀校友齊心捐助母校

國立清華大學今天慶祝創校111周年暨在台建校66周年，新任校長高為元也首次參與校慶大會。高為元期許清大師生及海內外校友一心同功，以勇氣及決心面對未來的挑戰，一起向清大下個111年前進。畢業半世紀的校友也為支持校務發展發動募款，送給母校2500萬元的支票。

高為元昨天正式宣誓接任清大校長。他說，從建校到今天，清大的使命始終是為社會培育人才並探索真義，這也吻合他的核心價值，包括自治自理、學術自由、包容公平及多元。他將在最短時間內多多聆聽與學習，運用過往的經驗與師生一同努力，建立跨領域的研究及教學，提升全球化、落實在地化，準確定位清華的獨特性。

畢業50年的校友代表呂正理致詞指出，當年大學部僅有核工、物理、數學、化學4個系，加上研究生及教職員不過千人。經過半世紀，如今已發展為12個學院，69個系所，師生人數也超過1萬8000人，這真是他們當年入學時無法想像的飛躍成長。

呂正理說，母校的發展固然令校友欣喜，但清大是公立大學，如果只倚賴政府每年撥給的經費及補助，成長終究有限。捐款也不應只是大企業或少數幾位非常有錢校友的事。因此，1972年畢業的核物數化四系同學發起了募款計畫，雖然四系畢業生不到160人，目前能聯絡上的更少於100人，但卻有超過一半以上的同學響應捐款，令人感動。

四系校友今天也將募款所得2500萬元支票送給母校。由核工系校友錢善恒、物理系校友游文乾、數學系校友黎正中、化學系校友壽明榮代表致贈，將作為君山音樂廳整修、旭日永續基金、逐夢獎學金等校務發展之用。

今年的校慶大會因疫情因素改為線上直播，僅少數師生及校友到場參與。十分重視學生聲音的高為元也特別邀請學生代表在校慶大會上致詞。

學生代表吳承澐是總統教育獎得主，14歲時罹患罕見的視神經萎縮症，視力退化到0.01，僅剩下微弱的光感。吳承澐表示，清大的拾穗計畫不以學測成績為唯一的入學指標，讓他能以熱愛的音樂專長進入清大就讀；實驗教育方案則讓他可以為自己設計組合音樂、行銷、管理的課程，學習跨領域知識，運用所學發行首張鋼琴專輯、舉辦公益演唱會，「清華真的讓我看見世界！」

校慶大會上也公開表揚本年度的兩位傑出校友陳文村與辛水泉。陳文村為清大前校長，也是台灣學術網路的奠基者。他說，自18歲離家到清大就讀核工系以來，除了服兵役和出國留學，50多年來沒有離開過清大，非常感謝母校這麼優異的環境讓他成長茁壯。