國立清華大學校長交接 高為元今天宣誓就任

國立清華大學今天舉行校長交接典禮，新任校長高為元從卸任校長賀陳弘手中接過印信、宣誓就任。高為元說，很榮幸加入清華大家庭，將以自治自理、學術自由、包容、公平及多元為核心理念，也目標創建綜合型的研究大學，帶領清大迎向新挑戰。

受疫情影響，清華大學校長交接典禮全程改為線上直播。典禮會場除了新任、卸任校長及監交人教育部政務次長劉孟奇，僅校長遴選委員會召集人梁賡義、清華大學校友總會理事長蔡進步2人出席典禮，其餘學界、產業界貴賓則透過線上觀禮、見證祝福。

高為元曾任教美國威斯康辛大學麥迪遜分校長達18年，是名生醫工程學者，尤其專研將基礎醫學研究銜接臨床應用的轉譯醫學；在擔任香港大學副校長期間，也有推動設立2千床教學醫院的豐富經驗，因此被期許為清華大學未來發展醫學教育的最佳舵手。

高為元說，清大近期更結合醫學發展出獨步全球的硼中子捕獲治療（BNCT）技術，成功救治來自全球逾2百名病患的惡性腦瘤等癌病，正是轉譯醫學的成功示範。他未來也將加強推動基礎研究與產業鏈結，創造清華的「價值鏈」（value chain）。

高為元指出，未來治校將以「鞏固理工人文社科的基礎」、「創建綜合型的研究大學」、「放眼世界、落實本土」、「捍衛清華的核心價值」、「加強學生多元化的全人教育及畢業後的輔導」作主要方向，強化清華多元選才、跨領域教學等發展特色。

旅居海外多年的高為元4月初返台，才剛結束10+7天的居家檢疫及自主健康管理。他說，因為疫情的關係，已3年沒和台灣親友團聚，「回家的感覺真好！」但礙於疫情，家人無法出席觀禮，他的小姨丈還是知名導演吳念真，原受邀擔任典禮神秘嘉賓。

賀陳弘今天卸下校長一職，結束清華遴選校長以來最長的任期，他感性致謝師生給他機會，為清華這所百年名校服務，「這是至高的榮幸」。清華悠久光輝的歷史，支撐校長站在巨人肩上，才能越過風浪，超越自己極限，「我的心永遠跟著清華在動！」

賀陳弘也回想8年前的交接典禮，前校長跟他說清華校長是最好的工作，但回顧點滴笑著表示「校長其實不好幹，工作內容包括跑5000公尺、拉大提琴、演說致詞、與抗爭的學生徹夜長談。」期許新任校長高為元是傑出的隊長，將帶領探險隊會有更大更遠的發現。

教育部政次劉孟奇特別肯定，賀陳弘校長帶領清華8年成績斐然，包括成立學士後醫學系等，都靠著他鍥而不捨的推動能力，還推動許多招生新制如特殊選才，「如果沒有賀陳校長的努力，就不會有這麼多照顧不同社經及城鄉背景學生的制度。」