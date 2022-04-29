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靜宜大傳系畢展作品亮點多 5月3日靜宜場搶先看

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
靜宜大傳系第14屆畢展主題「一寸之步」，象徵面對新變動的時代，學生透過作品傳遞社會關懷及正面能量，並呈現年輕人的創意及影像媒體實作能力。圖／靜宜大學提供
靜宜大傳系第14屆畢展主題「一寸之步」，象徵面對新變動的時代，學生透過作品傳遞社會關懷及正面能量，並呈現年輕人的創意及影像媒體實作能力。圖／靜宜大學提供

靜宜大學大眾傳播學系第14屆畢業成果展「一寸之步」，將在5月3至5日在靜宜大學國際會議廳揭開序幕，5月13至15日台北松山文化創意園區二號倉庫接力登場，還有5月24至26日的線上直播

靜宜大傳系第14屆畢展主題「一寸之步」，代表跨出一寸之步，能展開實現夢想的探險旅程，也象徵面對新變動的時代，學生透過作品傳遞社會關懷及正面能量，並呈現年輕人的創意及影像媒體實作能力，讓愛亮起來。

靜宜大傳系畢展今年展出4部紀錄片、3部劇情片、2個新媒體複合式網站、2本平面雜誌、2篇劇本、2本論文及電視新聞專題與電視節目等17組作品；題材涵蓋人文暨生態環境、社區再造、疫情中的行業變貌、原住民教育、電競產業、兩岸第三文化與社群媒體交流等。

靜宜大傳系畢展，以年輕人的視角與生活經驗探索台灣社會、自然生態等環境，進而走出屬於自己生命未來的康莊大道。相關訊息可查詢，一寸之步官方網站(https://reurl.cc/3jvzjX)、Facebook(https://reurl.cc/pWOGxl)、Instagram(https://reurl.cc/Op9Op3)、 YouTube(https://reurl.cc/p1mkxd)。

靜宜大傳系第14屆畢展主題「一寸之步」，象徵面對新變動的時代，學生透過作品傳遞社會關懷及正面能量，並呈現年輕人的創意及影像媒體實作能力。圖／靜宜大學提供
靜宜大傳系第14屆畢展主題「一寸之步」，象徵面對新變動的時代，學生透過作品傳遞社會關懷及正面能量，並呈現年輕人的創意及影像媒體實作能力。圖／靜宜大學提供
靜宜大眾傳播學系第14屆畢業成果展「一寸之步」，將於5月3至5日在靜宜大學國際會議廳揭開序幕。圖／靜宜大學提供
靜宜大眾傳播學系第14屆畢業成果展「一寸之步」，將於5月3至5日在靜宜大學國際會議廳揭開序幕。圖／靜宜大學提供
靜宜大傳系畢展題材涵蓋人文暨生態環境、社區再造、疫情中的行業變貌、原住民教育、電競產業、兩岸第三文化與社群媒體交流等。圖／靜宜大學提供
靜宜大傳系畢展題材涵蓋人文暨生態環境、社區再造、疫情中的行業變貌、原住民教育、電競產業、兩岸第三文化與社群媒體交流等。圖／靜宜大學提供

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