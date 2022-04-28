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讀「這科系」畢業後沒出路？ 過來人吐心聲：在台灣沒用
普遍來說，大學時期就讀的科系攸關未來的職涯發展、社會地位、薪資等，對於人生規劃有所影響。然而，近日就有一名網友PO文表示，「讀哲學好像出路廣，真的讀出來會撿角（指一個人沒有用、沒有希望）嗎？」
原PO在PTT八卦版發文提到，上各大學哲學系官網，都說哲學訓練個人思考邏輯，未來各行各業都需要邏輯思考人才，出路非常廣，「想說讀醫學系只能當醫師，電資類只能當工程師，讀哲學好像出路真的廣，真的讀出來會撿角嗎？」
貼文一出，立刻掀起熱議，網友紛紛回應「畢業只有國考跟撿角兩條路吧」、「哲學系是讓你轉系的，選擇要畢業的人表示你家錢多」、「哲學只能躲在大學當教授，出來見光死」、「除非留學術圈或家裡有錢，不然真的沒出路」、「拿著哲學系的文憑去應徵工作就知道撿不撿角」、「在台灣只會想用處不大，要有實作能力」。
不過也有網友指出，「在台灣沒用，在美國挺不錯」、「哲學思想其實是人的基本命題」、「只讀哲學應該是這樣，利用哲學思維發展其他行業及人生，可能還不錯」。
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