政大依歐盟規格推亞洲研究講座 盼人文領域並肩台積電

國立政治大學今年邁入建校95周年，將邀請10國10所姐妹校校長於五月上旬舉辦「Asian Studies+線上校長論壇」。政大亦設立「李元簇亞洲研究講座」，比照歐盟的伊拉斯莫斯（Erasmus+）聯合碩士學程，預計今年暑假先開4至6門課，聚焦於台灣民主改革，姐妹校可派學生來台修課，未來甚至不排除讓台灣學生赴倫敦大學亞非學院等姐妹校。

政大今年適逢95周年校慶，政大國合長林美香表示，校方將於5月5日、5月9日舉辦兩場「Asian Studies+線上校長論壇」，邀請10國、10所知名大學，包括澳洲昆士蘭科技大學、日本筑波大學、印尼日惹大學、英國倫敦大學亞非學院等校長，將與政大校長郭明政透過線上論壇聚焦多元文化、人才培育、永續、民主、創新等五面向，盼為亞洲打造願景並深化11校研究發展和合作。

政大前身為中央黨務學校，經國共內戰後輾轉至台復校，校長郭明政說，政大是於苦難中成長的大學，如同流亡帝國的紀念碑，政大在患難中成長、資源並非充足，但努力追夢把事情做好。

郭明政說，政大95要做世界「翹楚」，台灣也是古老文化的傳承者和守護者，希望人文領域也能並肩台積電，向世界輸出學術、讓全世界的學者聚集於政大。

郭明政也指出，政大將比照「羅家倫國際漢學講座」另設立「李元簇亞洲研究講座」，預計今年暑假就會開出4至6門課程，課程聚焦民主改革，10所姐妹校可各派一、二位學生造訪修課，未來也不排除與姐妹校開辦跨國課程，讓台灣學生赴日惹大學、倫敦大學亞非學院交流，也持續歡迎姐妹校赴政大研習。

郭明政說，李元簇講座將涵蓋科技與經濟政策、社會改革、傳統與現代文化、環境永續、人權發展為年度研究主題，探討台灣與亞洲社會各個面向發展，比照歐盟的伊拉斯莫斯（Erasmus+）聯合碩士學程，執行跨國、跨洲學術合作計畫。

此外，政大今年也由師生票選出「政大95 ，世界翹楚」為校慶標語，邀請電通mb團隊操刀主視覺，同時邀請獲得第12屆金音獎最佳新人獎的饒舌詩人wannasleep李奕賢，創作95校慶政大官方校慶紀念歌曲。