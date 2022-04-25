博士班沒人報名？成大這個領域卻異軍突起 錄取率25趴

國內「博士無用論」讓不少大學博士班都招不到學生，成大半導體學院111學年博士班最近報名截止，卻出現爆量情況，錄取率只有20到25%，院方表示，原因除了半導體是全球最夯產業之一外，學院與企業合作，提供獎學金讓學生在攻讀期間可以安心研究，未來還有機會直接進入高階產業服務，成為全球重要的高階研發人才。

成大半導體學院博士班招生，4月13日截止報名，包括「半導體製程學程」、「半導體封測學程」、「智能與永續製造學位學程」，總計有20個名額，學院指出，其中智能與永續製造學位學程有4個名額，16人報考競爭，竄升為全校工電理學院領域博士班報考首選，為近年博士班少見的招生盛況。

成大半導體學院院長蘇炎坤表示，智能與永續製造學位學程博士班報名人數竄升，顯示人才的走向快速呼應全球經濟倡議的重點。國發會3月底公布 2050年淨零排碳目標，其中規劃台灣淨零轉型的12項關鍵戰略包括：風電 / 光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、節能、碳捕捉利用及封存、運具電動化及無碳化、資源循環零廢棄、自然碳匯、淨零綠生活、綠色金融、公正轉型等領域來看，都是成大一直積極發展方向。

同時與「智能與永續製造學位學程」積極合作的企業包括中國鋼鐵、台達電、國巨等，也都是國內知名大企業。

蘇炎坤表示，企業不僅提供獎助學金給博士生，讓他們能專心在3、4年的時間從事研究；如研究獲企業青睞甚至可以同時累積工作年資，學成即能接軌半導體產業。