中市勞工局和靜宜大學合作培育青年 成重點產業生力軍

台中市政府勞工局攜手靜宜大學辦理「創新人才培育暨職能提升輔導計畫」，並與各大專校院及業界合作，今年3月至10月要透過64場青年前進重點產業工作坊，培育學子核心能力，能及早掌握職場趨勢脈動，在瞬息萬變的環境中搶得先機成為產業生力軍。

台中市勞工局長張大春表示，透過市府、靜宜和產業的三方產官學合作，讓更多年輕人認識智慧機械、大數據等重點產業，並在學習及訓練過程中，增進跨領域整合能力，以因應未來多變的趨勢。

身為年輕人的代表、台中市議員黃守達指出，台灣目前正發展很多具前瞻與未來性的重點產業，期待年輕人能提升與產業銜接的職能，順利投入重點產業。

台中民眾很幸福擁有完善的人才培育平台，靜宜大學校長唐傳義說，該計畫首先盤點各重點產業，從中瞭解通用與核心的職能，並透過智庫團的實務分享與建議，能縮短學用落差，成為優質企業所需的人才。

靜宜職產長魏清圳說，面對業產業結構的快速變遷，風力發電、航太、綠能、數位媒體、智慧機器人、AI及工具機等相關領域人才需求激增；此次延攬6位具豐富實務經驗的跨領域專家學者組成智庫團，共同分享產業發展趨勢及人才培育等寶貴經驗，並針對智慧綠能、大數據、智慧機械、跨領域人才、數位學習、資訊安全、5+2創新產業人才技能精進等面向，規劃專業的課程與工作坊。