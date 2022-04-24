小孩念什麼系會被打斷腿？ 眾人喊：選它人生毀滅

大學念什麼科系有關乎未來工作發展，因此父母也非常在意自己小孩的選擇，有一名網友最近就好奇，「你小孩大學報什麼系，你會打斷他的腿？」網友點出兩科系，其中一個「選完人生毀滅」。

原PO在PTT上以「你小孩大學報什麼系，你會打斷他的腿？」為題發文表示，他觀察到土木板一堆前輩的貼文每次都在說，「如果小孩要念土木系一定要打斷他的腿」，這令他好奇，「不知道除了土木之外，還有什麼系如果鄉民小孩想念，會有被打斷腿的危險？」

網友大多指向中文系與生命科學系，「政府追殺中文系，中文系真的死路一條」、「只要是文組的我就打斷他的腿」、「生科、文組」、「中文系」、「生科（生命科學）唯一解，選完人生毀滅」、「法律，認真」、「文組打斷一條腿，法律系打斷兩條腿」、「土木阿，糞系，碩士薪水跟早餐店一樣」、「土木到底為啥薪水可以低的這麼離譜，明明也不是一個很好混的科系」、「大概只有醫學系不會被打斷腿」。

此外，也有網友表示父母不該干預小孩的選擇，「都不會，小孩喜歡啥就選啥」、「小孩的未來不是你的期望」、「小孩不是父母的附屬品，亞洲悲哀」、「說真的父母到底憑什麼干涉小孩的人生」、「我如果有錢的話，他念他喜歡的就好，會告知他那些出入，真的喜歡就念」、「只要不是做姦犯科，他能讓自己餓不死都不干我屁事」。