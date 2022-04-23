蘇揆宣布 中興大學南投設分校

為活絡南投中興新村發展，國發會依中興新村空間特性提出「中興新村整體規劃」，其中南核心區「大學城」將由國立中興大學籌設南投分校，採分期分區方式進駐。行政院院長蘇貞昌今出席「中興新村整體規劃暨台灣省政資料館重新開館典禮」活動，正式宣布中興大學在中興新村設立南投分校。

「中興新村整體規劃」共分三區：北核心-歷史文化區，規劃為行政機關、公務職務宿舍及公共設施等；中核心-休閒生活區；南核心區-「大學城」，由國立中興大學籌設南投分校，採分期分區方式進駐使用。

蘇貞昌致詞時表示，他要求國發會善用200多公頃的完整土地，應從國家發展角度完善規劃，並要求中興大學今年一定要在中興新村南部核心區成立學院，也請政院相關部會全力協助，學校做得越快，政院給的支持會越多。

中興大學薛富盛校長指出，中興新村為全民的共同資產，藉由興大南投校區設置，創造閒置公有宿舍及公共設施再利用價值，高等教育資源促進在地產學人才培育、就業，為中興新村發展帶來新契機。

中興大學目前規劃第一期進駐單位包括：國家重點領域「循環經濟研究學院」、「數據與人工智慧專業學院（大數據碩士在職專班、大數據產學研發博士學位學程、人工智慧與資料科學碩士在職學位學程）」。