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清大環文系辦地方創生講座 邀國發會前主委談馬祖經驗

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
清華大學環文系昨辦地方創生講座。圖／清大環文所提供
清華大學環文系昨辦地方創生講座。圖／清大環文所提供

國立清華大學環境與文化資源學系昨天舉辦地方創生講座，邀來國發會前主委陳美伶馬祖這座離島為背景來分享地方經濟創生的經驗。副校長戴念華說，今年6月將有學生到馬祖暑期實習，希望透過座談獲取較為宏觀的看法，讓地方創生工作能深化。

環文系主任鄭國泰、副市長沈慧虹都參與講座開場，沈也提到新竹市是一個三百年的老城市，是個既科技又傳統的地方，清華大學協助市府進行舊城區的再生翻轉，也有不少傳統產業二代、三代或是一些古蹟的重新再生，都讓地方創造美好生活的想像。

國發會前主委陳美伶分享，台灣現今面臨人口結構少子女化、高齡化的兩個極端，過去人口集中在北部的都會地區，且國家建設也重北輕南、重西輕東的關係，台灣整體發展是非常不均衡。政府2018年推動國家新的戰略計畫「地方創生」，但如果要讓大家能夠留鄉、人口回流，必須讓地方產業經濟能夠發展起來，才能創造就業的機會。

陳美伶舉離島馬祖為例，馬祖各種資源雖然不如金門，先天條件不足，交通狀況又得看天，但馬祖的年輕人近年開始以文化底蘊為基礎，找回發展的可能性，也吸引不少年輕人回鄉、認識自己的故鄉，注入各種的能量，所以這幾年馬祖有很大的改變。

陳也建議年輕人尤其是清華大學的學生，如果可以跟馬祖的青年做交流互動，互相學習也去了解一下離島人年輕人在那裡是怎麼存活下來，他們怎麼樣靠自己的力量斜槓人生，透過彼此這樣的交流，讓地方創生能夠生根。

清華大學環文系昨辦地方創生講座。圖／清大環文所提供
清華大學環文系昨辦地方創生講座。圖／清大環文所提供

馬祖 清華大學 陳美伶

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