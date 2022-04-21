台灣首場天文科技藝術展 「宇宙的漣漪」在清大登場

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
「重力波乒乓對決碰」互動藝術邀請觀展者來一場宇宙級的桌上曲棍球。圖／清大提供
「重力波乒乓對決碰」互動藝術邀請觀展者來一場宇宙級的桌上曲棍球。圖／清大提供

「印象清華」天文科普藝術節今在清華大學圖書館揭開序幕，這是台灣首次以天文為主題的科技藝術展。以「宇宙的漣漪」為名的展覽將以視覺、聽覺等互動藝術形式來呈現時空扭曲、黑洞互繞及合併等重力波現象，邀請民眾與清華師生一同探索宇宙的奧妙。

策劃此次展覽的清大天文所特聘教授江國興說，愛因斯坦1916年即根據廣義相對論預言了重力波的存在；當兩個重大質量的黑洞或星體互繞、合併時，就會使時空扭曲產生「漣漪」，也就是重力波。

由全球一千多位科學家組成的LIGO團隊於2016年宣布首次偵測到重力波，3位創立者並在次年獲得諾貝爾物理獎。清大光電所教授趙煦則是國內唯一參與LIGO團隊的成員，負責研發偵測設備的雷射反射鏡鍍膜，以降低熱擾動雜訊、提高觀測儀靈敏度，捕捉到難被偵測的微弱重力波。

江國興指出，此次的天文科普藝術節除展出清華團隊研發的雷射反射鏡鍍膜，更將LIGO團隊偵測重力波的巨大設備以視覺化的互動藝術方式呈現。

LIGO在美國的偵測站包含了兩根各長4公里的管子，L型交錯以偵測交會處的干涉現象；在清華科技藝術中心的巧思設計下，則縮小為兩根LED燈條，規律地發射出一致地光線，當觀展者按下按鈕，時空發生扭曲，燈條的光線也顯現出長短變化。

除了「看見」重力波，觀展者還可以「聽見」宇宙的聲音。科學家將偵測到的重力波轉化為聲音，清華科技藝術中心則將其轉化為互動藝術，觀展者可經由不斷按鈕，聽見不同質量的黑洞合併所發出的重力波，感受宇宙的心跳。

這次展覽在科技部科普活動計畫支持及科技藝術中心創意發想下，設計出許多動態且趣味的互動藝術作品，相信更能深入淺出地讓民眾認識重力波。

清大科技藝術中心組長劉士達表示，觀展者還可在「重力井旋旋繞」丟下一顆顆的彈珠，模擬星球旋轉互繞的軌跡；「重力波乒乓對決碰」則邀請觀展者來一場宇宙級的桌上曲棍球，戰鬥雙方各自操控搖桿，接住迎面而來的星體，再甩向對方，遊戲過程還不時跑出宇宙大烏賊噴墨干擾視線，趣味十足。

科技部政務次長林敏聰表示，科技部近年非常重視具創造性、跨領域的計畫，因為要解決變動世界的種種難題，必須跨越知識的藩籬、跳脫目前職業型的訓練模式；清華科普藝術節將天文與藝術結合，就是非常好的例子，「希望大家看完展覽，腦中也產生創造性的漣漪。」

「印象清華2022--宇宙的漣漪」天文科普藝術節在清華大學旺宏圖書館一樓展出，「輕學區」互動展將展至5月8日，「知識集」靜態展則將展至8月31日。民眾可在圖書館開放時間，周一到周五早上8點至晚上10點，周六日早上10點至晚上6點進館參觀。展覽資訊詳見:https://techart.nthu.edu.tw/THE2022/

清華科技藝術中心以視覺化的互動藝術呈現重力波偵測。圖／清大提供
清華科技藝術中心以視覺化的互動藝術呈現重力波偵測。圖／清大提供
「重力井旋旋繞」互動裝置可模擬星球旋轉互繞的軌跡。圖／清大提供
「重力井旋旋繞」互動裝置可模擬星球旋轉互繞的軌跡。圖／清大提供

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