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「台大草皮設性行為區」性平會候選政見遭網轟：這台大生素質？

聯合新聞網 / 綜合報導
台大生參與性平委員選舉，有人喊出要在台大總圖前方廣場或後方草皮設置合法性行為區。圖為台大總圖前方廣場。報系資料照
台大生參與性平委員選舉，有人喊出要在台大總圖前方廣場或後方草皮設置合法性行為區。圖為台大總圖前方廣場。報系資料照

台大將在五月六日舉行校內「十合一大選」，包括學生會長、代表，和性平委員皆辦理選舉。但近日曝光的性平委員選舉公報中，部份候選人的政見區讓人議論紛紛，包括「制裁台女、終結噁男」、「在台大總圖後方草皮設性專區」、「訂閱色情網站」等，讓不少網友大感意外：「原來台大的素質淪落至此？」

選號1號的電機工程系一年級林姓學生喊出，應在台大總圖前廣場或總圖後方的草皮設立合法性行為專區，還有人直接希望「學校期刊增訂Onlyfans(知名成人情色平台網站)」。

但也有些候選人提到跨性別認同問題，喊出「所有人都有選擇自己性別的權利」，一名法律系二年級，姓名內有「鮭魚卵」字樣的學生坦言自己本身就是跨性別者，希望大家認同跨性別實踐者。

部份候選人關心宿舍開放時間，包括「女宿訪客參訪時間正常化」、「推動不同性別宿舍之間的平等，包括訪客及門禁規定」，還有人要「普及保險套自動販賣機」。

其中以校園性平案件的處理問題最為候選人關心，有人提出：「保障性平事件中，被害人與加害人的權利」，應「審慎處理校園性平案件」、「仔細審查調查委員是否有逼供、誘導、詢問的不當行為」，並認為處理嚴重案件時，應增委員人數避免做出偏頗認定。也有候選人提出「增進學生委員在性平大會上的存在感」、「避免被害人在審理時二次傷害」等政見。

材料系三年級吉姓班代則認為，目前是一個男性被打壓的時代，「為了男性挺身而出，捨我其誰？」法律系二年級林姓學生也高喊：「推動修憲，中華民國男子不論胖瘦帥醜一律平等」。社會系二年級的吳姓學生喊出「一拳一個自助餐，制裁台女、終結噁男」，讓不少網友感到相當無奈。

PTT網友質疑「每個都來亂的吧」、「台大生程度如此，實在可悲」，「抖音仔終於進入台大校園了」，有人嘲諷台大是「低端階層複製」，「兒子女兒才會考不上台大」等，前台大研究生協會會長、性別議題作家周芷萱更怒指：「繳稅用在你們身上的補助和資源真是有夠浪費社會資源，台大學生拿性平會開玩笑真是噁心死了」。但也有人挺身支持，認為有候選人扮成「海夢」太吸睛，「一拳跟海夢好難選，拜託國民黨跟民進黨」。有人也表示，往年台大校內辦選舉，並不會有很多人去投票。

台大生參與性平委員選舉，有人喊出要在台大總圖前方廣場或後方草皮設置合法性行為區。擷自台大雲端
台大生參與性平委員選舉，有人喊出要在台大總圖前方廣場或後方草皮設置合法性行為區。擷自台大雲端

台大生參與性平委員選舉，有人自揭是跨性別實踐者。擷自台大雲端
台大生參與性平委員選舉，有人自揭是跨性別實踐者。擷自台大雲端

台大 性平

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