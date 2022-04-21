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高職生改變人生攻讀美電腦科學博士 雙語技能扎穩腳步

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中山工商校友蘇佳益與學弟妹們分享努力改變人生的過程，7月即將赴美聖母大學深造電腦科學博士。圖／中山工商提供
中山工商校友蘇佳益與學弟妹們分享努力改變人生的過程，7月即將赴美聖母大學深造電腦科學博士。圖／中山工商提供

中山工商校友蘇佳益7月即將赴美深造電腦科學博士，受邀返回母校與學弟妹分享努力求學人生。他說，國中時愛玩好鬥，迷失又茫然，在中山工商三年改變了自己的人生，無論何時千萬不要放棄，從雙語和技能學習扎穩腳步，命運和未來就掌握在自己手中。

中山工商校長林昭億表示，蘇佳益是「中山傳奇」的其中一篇章。學校在專業技能的基礎上，大力推動雙語教育，並已獲教育部認證，核准成立雙語實驗班，讓學生有更好的學習環境。

蘇佳益於2014年就讀中山工商電機與電子群，畢業後考取高雄科技大學完成學士、碩士，並在學校擔任教學助理、研究助理。為了圓出國夢，外語能力從TOEIC多益 200分進步到 670分，參加史丹佛大學、加州大學柏克萊分校線上課程，如今錄取聖母大學電腦科學系博士班。聖母大學在2022全美大學排名第19。

蘇佳益家住屏東，父親從事鐵工，從小就希望他和弟弟能讀書翻轉人生。國中時貪玩，常常惹是生非，畢業時與媽媽參加中山工商的升學說明會，遇到電機與電子群主任吳明璋，問其意願，他看了媽媽一眼隨即答應，當時沒想到，從此改變了自己的人生。

蘇佳益說，進入高職的第一周，人生地不熟，希望爭取同儕好人緣，專心投入課業，剛開始半數題目看不懂，厚著臉皮下課問老師，高二時拚到班上第一名，找回自信心，並以考取國立科大為目標。高三參加校內「邏輯設計實驗室」，代表參加2015全國能源科技競賽，勇奪高中職冠軍，還考取電腦硬體裝修乙級證照。

蘇佳益回憶高職三年走的比別人辛苦，問問題的時間也比同儕多，慶幸自己沒有放棄，也感謝師長和幫助他的人。他鼓勵學弟妹永不放棄，不要看輕自己的能耐，同時珍惜在校時光，扎好技藝和語言根基，未來絕對能闖出自己的一片天。

中山工商校友蘇佳益（前中）與學弟妹們分享努力改變人生的過程，7月即將赴美聖母大學深造電腦科學博士。圖／中山工商提供
中山工商校友蘇佳益（前中）與學弟妹們分享努力改變人生的過程，7月即將赴美聖母大學深造電腦科學博士。圖／中山工商提供

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