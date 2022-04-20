快訊

長榮海運 「筆試面試」關卡曝光 考NFT、算8位數加法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高中讀普通班被父母看不起 她拚上頂大研究所「態度180度大轉變」

聯合新聞網 / 綜合報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

當小孩學業成績成為家長的偏心標準，甚至長期冷嘲熱諷對待，該怎麼逆襲呢？有一女學生正好在此家庭環境長大，高中就讀普通班，卻被父母輕視，只因姐姐讀的是資優班，還考上國立大學。早已寒心的她為了證明自己，拚上頂尖研究所，雙親態度馬上180度大轉變，女學生直言「打臉他們真爽」。

該女學生於「Dcard」以「從小被爸媽看不起 現在終於被看見了」為題發文，高中時期她是普通班，姐姐則是資優班讀書能力強，「從小到我大學期間，總是被爸媽認為比不上我姐」。當年學測成績考得比平常模擬考高，女學生雀躍地回家與父母分享，沒想到家長的反應是「怎麼考這種爛成績」，令她晚上忍不住在被窩裡大哭。

「說我懶惰、做事情反應慢又遲鈍，我爸還說過我活著當人有什麼意義呢」，女學生透露，每次回家都會壓力大到自律神經失調。

放榜後，女學生考上不錯的私立大學理組，但比不上姐姐的國立大學文組，每次父母被親友問姐妹倆讀哪校，總會驕傲地談姐姐，至於她就總說「私立的大學而已啦，很差很爛」。女學生為了證明自己資質不差，大學四年裡努力讀書拿了多項書卷獎跟獎學金，「但他們總覺得私立大學要得獎很輕鬆容易 ，甚至還會嘲諷說得第二名是不是因為全班只有三個人啊？」

直到去年，女學生推甄上四大（台清交成）的某工學院研究所，「我的天！我爸媽直接變了風向呢！開始瘋狂跟別人說我很厲害」，她描述父母開始會講「小孩子有興趣讀書就應該要支持她們」，讓女學生大嘆「大學四年從沒感受到你們支持過我，只有我努力撐住我自己好嗎」，也因從小對家庭情感很淡，現在她租屋外宿，沒有感受到同學們所說「懷念家的好」，目前偶爾才回家一天，只覺得「精神狀況是前所未有的好啊」。

網友紛紛回應「他們不會有被打臉的感覺，反而是多個能炫耀的東西而感到開心」、「如果你釋懷也不會發這種文了，祝你早日放下」；也有人是相同遭遇「我哥台大、我從小被嘴就算了，還附贈重男輕女應該比你慘」、「這種痛真的很難被一般家庭幸福美滿的朋友同理」、「有些傷痛還是存在，只是被你瞞過自己了」，還有人鼓勵女學生「辛苦值得了，希望可以向你的努力看齊」。

Dcard 研究所

延伸閱讀

研究生敲定指導教授被反悔恐重考 他指合理：都會查背景

31歲女不滿被逼婚怒逃家睡墓園 4年後父親見異狀痛哭

相關新聞

高中讀普通班被父母看不起 她拚上頂大研究所「態度180度大轉變」

當小孩學業成績成為家長的偏心標準，甚至長期冷嘲熱諷對待，該怎麼逆襲呢？有一女學生正好在此家庭環境長大，高中就讀普通班，卻被父母輕視，因為姐姐讀的是資優班...

全台校園唯一 逢甲大學5G智慧城市實驗室今成立

逢甲大學與帆宣系統科技股份有限公司合作成立「5G智慧城市實驗室」，今由台中市長盧秀燕舉行開幕儀式，分為室內場域以智慧製造...

影／東海大學路思義教堂一甲子 今年底首度閉館大修繕

東海大學校內的國定古蹟路思義教堂，歷經近一甲子歲月僅局部修補，教堂屋頂漏水、地板凹陷等老舊問題日益嚴重，立法院副院長蔡其...

油電混合機車何時充電最好？大葉學生得獎論文給答案

大葉大學機械與自動化工程學系大四生陳昱臻研究串聯式混合動力機車的電池充電機制，在日本「JSAE車輛技術國際研討會」（20...

大葉大學食生系研發低GI麵條 薑葉月桃葉入麵健康加分

低GI飲食正夯!彰化縣大葉大學食品暨應用生物科技系教授宋祖瑩指導研究生李陳薳開發低GI麵條，在中筋麵粉中加入薑葉、月桃葉...

紅樹林校園大使選拔出爐 頒贈獎金簽約儀式

隨著越來越多影音平台的出現，全球串流影音市場的競爭也越來越激烈，台灣大寬頻合作夥伴紅樹林數位有線電視在淡江大學舉辦第一屆校園大使招募活動，3位來自淡江大學校園大使經評選出爐，並且舉辦頒獎簽約儀式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。