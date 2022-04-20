高中讀普通班被父母看不起 她拚上頂大研究所「態度180度大轉變」

當小孩學業成績成為家長的偏心標準，甚至長期冷嘲熱諷對待，該怎麼逆襲呢？有一女學生正好在此家庭環境長大，高中就讀普通班，卻被父母輕視，只因姐姐讀的是資優班，還考上國立大學。早已寒心的她為了證明自己，拚上頂尖研究所，雙親態度馬上180度大轉變，女學生直言「打臉他們真爽」。

該女學生於「Dcard」以「從小被爸媽看不起 現在終於被看見了」為題發文，高中時期她是普通班，姐姐則是資優班讀書能力強，「從小到我大學期間，總是被爸媽認為比不上我姐」。當年學測成績考得比平常模擬考高，女學生雀躍地回家與父母分享，沒想到家長的反應是「怎麼考這種爛成績」，令她晚上忍不住在被窩裡大哭。

「說我懶惰、做事情反應慢又遲鈍，我爸還說過我活著當人有什麼意義呢」，女學生透露，每次回家都會壓力大到自律神經失調。

放榜後，女學生考上不錯的私立大學理組，但比不上姐姐的國立大學文組，每次父母被親友問姐妹倆讀哪校，總會驕傲地談姐姐，至於她就總說「私立的大學而已啦，很差很爛」。女學生為了證明自己資質不差，大學四年裡努力讀書拿了多項書卷獎跟獎學金，「但他們總覺得私立大學要得獎很輕鬆容易 ，甚至還會嘲諷說得第二名是不是因為全班只有三個人啊？」

直到去年，女學生推甄上四大（台清交成）的某工學院研究所，「我的天！我爸媽直接變了風向呢！開始瘋狂跟別人說我很厲害」，她描述父母開始會講「小孩子有興趣讀書就應該要支持她們」，讓女學生大嘆「大學四年從沒感受到你們支持過我，只有我努力撐住我自己好嗎」，也因從小對家庭情感很淡，現在她租屋外宿，沒有感受到同學們所說「懷念家的好」，目前偶爾才回家一天，只覺得「精神狀況是前所未有的好啊」。

網友紛紛回應「他們不會有被打臉的感覺，反而是多個能炫耀的東西而感到開心」、「如果你釋懷也不會發這種文了，祝你早日放下」；也有人是相同遭遇「我哥台大、我從小被嘴就算了，還附贈重男輕女應該比你慘」、「這種痛真的很難被一般家庭幸福美滿的朋友同理」、「有些傷痛還是存在，只是被你瞞過自己了」，還有人鼓勵女學生「辛苦值得了，希望可以向你的努力看齊」。