全台校園唯一 逢甲大學5G智慧城市實驗室今成立

逢甲大學與帆宣系統科技股份有限公司合作成立「5G智慧城市實驗室」，今由台中市長盧秀燕舉行開幕儀式，分為室內場域以智慧製造研發為主、室外場域將5G專網導入台灣目前防、救災系統，正式開啟全台校園唯一5G專網設備開發測試平台。

盧秀燕致詞表示，智慧科技應用已在各行各業快速推展，逢甲大學與帆宣科技公司去年簽訂合作協議，並持續積極推動5G實驗室，像這樣結合學研能量、校園人流場景及業界實務技術與應用，不僅打造5G技術的最好場域，同時也是產學跨域合作的良好範例，值得肯定。

盧秀燕指出，5G發展已是現今科技應用趨勢，市府積極評估以智慧路燈作為載體的5G微型基地台，規劃收容城市各項IOT設備訊號，建構城市大腦等，努力推動智慧城市發展。

逢甲大學校長李秉乾表示，與帆宣系統科技合作籌建5G智慧城市實驗室，目的是在AI人工智慧與IOT物聯網技術逐漸成熟的條件下，運用5G通訊的環境發展產業應用服務系統方案，歡迎各界未來充分運用。

帆宣系統科技董事長高新明表示，帆宣的專網技術和經驗，結合了逢甲研發能量，再加上逢甲大學校園、逢甲商圈及水湳經貿園區場域的特性，透過未來共同研究成果，帶動中部地方政府與民間企業對5G設備、技術與產品的加值服務。

目前實驗室的空間有室內、室外二組5G企業專網基地台與核心網設備，以及全尺寸室內、室外實驗場域。

其中，室內場域佔地超過200坪，提供智慧住宅、智慧製造、智慧展演、智慧醫療等系統整合與測試，以及國產5G專網基地台與核心網設備開發測試使用。