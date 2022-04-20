快訊

長榮海運 「筆試面試」關卡曝光 考NFT、算8位數加法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台校園唯一 逢甲大學5G智慧城市實驗室今成立

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
逢甲大學與帆宣系統科技股份有限公司合作成立「5G智慧城市實驗室」，今由台中市長盧秀燕舉行開幕儀式。圖／台中市政府提供
逢甲大學與帆宣系統科技股份有限公司合作成立「5G智慧城市實驗室」，今由台中市長盧秀燕舉行開幕儀式。圖／台中市政府提供

逢甲大學與帆宣系統科技股份有限公司合作成立「5G智慧城市實驗室」，今由台中市長盧秀燕舉行開幕儀式，分為室內場域以智慧製造研發為主、室外場域將5G專網導入台灣目前防、救災系統，正式開啟全台校園唯一5G專網設備開發測試平台。

盧秀燕致詞表示，智慧科技應用已在各行各業快速推展，逢甲大學與帆宣科技公司去年簽訂合作協議，並持續積極推動5G實驗室，像這樣結合學研能量、校園人流場景及業界實務技術與應用，不僅打造5G技術的最好場域，同時也是產學跨域合作的良好範例，值得肯定。

盧秀燕指出，5G發展已是現今科技應用趨勢，市府積極評估以智慧路燈作為載體的5G微型基地台，規劃收容城市各項IOT設備訊號，建構城市大腦等，努力推動智慧城市發展。

逢甲大學校長李秉乾表示，與帆宣系統科技合作籌建5G智慧城市實驗室，目的是在AI人工智慧與IOT物聯網技術逐漸成熟的條件下，運用5G通訊的環境發展產業應用服務系統方案，歡迎各界未來充分運用。

帆宣系統科技董事長高新明表示，帆宣的專網技術和經驗，結合了逢甲研發能量，再加上逢甲大學校園、逢甲商圈及水湳經貿園區場域的特性，透過未來共同研究成果，帶動中部地方政府與民間企業對5G設備、技術與產品的加值服務。

目前實驗室的空間有室內、室外二組5G企業專網基地台與核心網設備，以及全尺寸室內、室外實驗場域。

其中，室內場域佔地超過200坪，提供智慧住宅、智慧製造、智慧展演、智慧醫療等系統整合與測試，以及國產5G專網基地台與核心網設備開發測試使用。

室外場域則提供給防救災整合系統、智慧桿、移動情資蒐集系統(如無人車或UAV載具等)以及各項智慧城市應用所需的項目整合測試。

逢甲大學與帆宣系統科技股份有限公司合作成立「5G智慧城市實驗室」，今由台中市長盧秀燕舉行開幕儀式。圖／台中市政府提供
逢甲大學與帆宣系統科技股份有限公司合作成立「5G智慧城市實驗室」，今由台中市長盧秀燕舉行開幕儀式。圖／台中市政府提供

逢甲大學 基地台 盧秀燕 5G

延伸閱讀

台中大里康橋輕艇碼頭動土 盧秀燕讓位亞運銀牌得主

影／何欣純爭取參選台中市長 盧秀燕被問只說「謝謝」

期中考題置入盧秀燕政績惹議 校方：深感遺憾

國小考題遭質疑行銷盧秀燕 中市府澄清未干涉

相關新聞

高中讀普通班被父母看不起 她拚上頂大研究所「態度180度大轉變」

當小孩學業成績成為家長的偏心標準，甚至長期冷嘲熱諷對待，該怎麼逆襲呢？有一女學生正好在此家庭環境長大，高中就讀普通班，卻被父母輕視，因為姐姐讀的是資優班...

全台校園唯一 逢甲大學5G智慧城市實驗室今成立

逢甲大學與帆宣系統科技股份有限公司合作成立「5G智慧城市實驗室」，今由台中市長盧秀燕舉行開幕儀式，分為室內場域以智慧製造...

影／東海大學路思義教堂一甲子 今年底首度閉館大修繕

東海大學校內的國定古蹟路思義教堂，歷經近一甲子歲月僅局部修補，教堂屋頂漏水、地板凹陷等老舊問題日益嚴重，立法院副院長蔡其...

油電混合機車何時充電最好？大葉學生得獎論文給答案

大葉大學機械與自動化工程學系大四生陳昱臻研究串聯式混合動力機車的電池充電機制，在日本「JSAE車輛技術國際研討會」（20...

大葉大學食生系研發低GI麵條 薑葉月桃葉入麵健康加分

低GI飲食正夯!彰化縣大葉大學食品暨應用生物科技系教授宋祖瑩指導研究生李陳薳開發低GI麵條，在中筋麵粉中加入薑葉、月桃葉...

紅樹林校園大使選拔出爐 頒贈獎金簽約儀式

隨著越來越多影音平台的出現，全球串流影音市場的競爭也越來越激烈，台灣大寬頻合作夥伴紅樹林數位有線電視在淡江大學舉辦第一屆校園大使招募活動，3位來自淡江大學校園大使經評選出爐，並且舉辦頒獎簽約儀式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。