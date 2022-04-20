影／東海大學路思義教堂一甲子 今年底首度閉館大修繕

東海大學校內的國定古蹟路思義教堂，歷經近一甲子歲月僅局部修補，教堂屋頂漏水、地板凹陷等老舊問題日益嚴重，立法院副院長蔡其昌今與相關人士現場會勘，爭取3800萬元經費，預計今年11月教堂首度閉館大修繕，工期預估1年，盼給路思義教堂明年60歲的生日禮。

東海大學表示，路思義教堂由著名建築師貝聿銘、陳其寬等人設計，現代主義建築於1963年完工，至今已有59年歷史，近年教堂屋頂滲漏水、地板不平整、冷氣機房管線老舊、聲音吵雜，影響室內活動品質。

東海大學公共關係室主任黃兆璽表示，路思義教堂半世紀來僅靠局部修補，整體建物改善有限，加上室外排水問題日益嚴重，急需爭取經費替教堂進行大修繕。

蔡其昌今邀集立委張廖萬堅、文化部政務次長蕭宗煌、市議員林祈烽、林德宇等人到場會勘，爭取中央3800萬元經費，其中200萬元由校方自籌，改善教堂設備與建物老舊問題。

東海大學指出，預計今年11月教堂首度封館進行大修繕，工期為期1年，希望趕上明年11月校慶，作為路思義教堂60歲最好的生日禮物。

蔡其昌表示，路思義教堂已有59年的歷史，這樣的國定古蹟是「東海人」的記憶、台中的地標，更是台灣人的驕傲，重要的歷史建築要進行修繕是非常大的工程，希望文化部在經費上能盡力協助。