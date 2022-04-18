快訊

台中明道中學2學生確診60人匡列 周二起停課3天

總統府委外廠商確診 15人快篩結果出爐

紅樹林校園大使選拔出爐 頒贈獎金簽約儀式

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
紅樹林數位有線電視在淡江大學舉辦第一屆校園大使招募活動，3位來自淡江大學校園大使經評選出爐，並且舉辦頒獎簽約儀式。 圖／紅樹林有線電視提供
紅樹林數位有線電視在淡江大學舉辦第一屆校園大使招募活動，3位來自淡江大學校園大使經評選出爐，並且舉辦頒獎簽約儀式。 圖／紅樹林有線電視提供

隨著越來越多影音平台的出現，全球串流影音市場的競爭也越來越激烈，台灣大寬頻合作夥伴紅樹林數位有線電視在淡江大學舉辦第一屆校園大使招募活動，3位來自淡江大學校園大使經評選出爐，並且舉辦頒獎簽約儀式。

紅樹林有線電視總經理李耀東表示，過去公司深耕在地，因此也希望能夠更在地好的大學來有更多的合作機會，透過學生充滿創意想法以及年輕化的網路運用方式，讓台灣大寬頻多元創新的各種數位匯流服務趨向多元、新穎方向邁進。

徵選前三名的校園大使每人15,000元獎學金，福利相當誘人，擔任大使期間還可享每月3,000元數位娛樂費，就讀大三、大四的同學經由本活動可至企業參訪並獲得實習學分、參訪作業，還有機會優先錄取相關企業工作，還可再獲得台灣大寬頻紅樹林有線電視校園數位大使證書，讓大學生活更加豐富。

紅樹林 淡江大學 淡水

延伸閱讀

挖掘校園數位大使 紅樹林有線開出誘人福利

相關新聞

大葉大學食生系研發低GI麵條 薑葉月桃葉入麵健康加分

低GI飲食正夯!彰化縣大葉大學食品暨應用生物科技系教授宋祖瑩指導研究生李陳薳開發低GI麵條，在中筋麵粉中加入薑葉、月桃葉...

紅樹林校園大使選拔出爐 頒贈獎金簽約儀式

隨著越來越多影音平台的出現，全球串流影音市場的競爭也越來越激烈，台灣大寬頻合作夥伴紅樹林數位有線電視在淡江大學舉辦第一屆校園大使招募活動，3位來自淡江大學校園大使經評選出爐，並且舉辦頒獎簽約儀式。

中興大學出版植物病害寶典27位專家執筆 有圖為鑑有效防治

植物病害多是真菌及類真菌引起，中興大學出版國首本依菌類屬性撰寫的「台灣植物真菌與類真菌病害寶典」由27位專家執筆，全書搭...

台大化工值得唸嗎？學長曝關鍵：只因化學考得好來讀會後悔

台大化工系是頂大科系之一，錄取分數相當高，有就讀台大化工系的學生統整多項重點剖析「台大化工值得唸嗎？」他表示，化工系出路多，一般情況不用怕找不到工作，但若只是因為「化學好」而就讀化工系，那絕對會後悔，且不需要執著於「台大」。

營造輕鬆語境 中山大學西灣尋寶解謎遊戲雙語闖關

中山大學西灣學院全英卓越教學中心舉辦「西灣尋寶解謎遊戲Treasure Hunt」，透過遊戲使學生體認到英語是溝通的工具...

每月到潮州鎮住兩周 從掃街開始學設計

從前年底開始，一批批元智大學藝術與設計學系學生進駐屏東潮州鎮建基路的「一點綠工作室」，蹲點生活，並從掃街開始學習設計。藝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。