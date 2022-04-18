紅樹林校園大使選拔出爐 頒贈獎金簽約儀式

隨著越來越多影音平台的出現，全球串流影音市場的競爭也越來越激烈，台灣大寬頻合作夥伴紅樹林數位有線電視在淡江大學舉辦第一屆校園大使招募活動，3位來自淡江大學校園大使經評選出爐，並且舉辦頒獎簽約儀式。

紅樹林有線電視總經理李耀東表示，過去公司深耕在地，因此也希望能夠更在地好的大學來有更多的合作機會，透過學生充滿創意想法以及年輕化的網路運用方式，讓台灣大寬頻多元創新的各種數位匯流服務趨向多元、新穎方向邁進。

徵選前三名的校園大使每人15,000元獎學金，福利相當誘人，擔任大使期間還可享每月3,000元數位娛樂費，就讀大三、大四的同學經由本活動可至企業參訪並獲得實習學分、參訪作業，還有機會優先錄取相關企業工作，還可再獲得台灣大寬頻紅樹林有線電視校園數位大使證書，讓大學生活更加豐富。