營造輕鬆語境 中山大學西灣尋寶解謎遊戲雙語闖關

中山大學西灣學院全英卓越教學中心舉辦「西灣尋寶解謎遊戲Treasure Hunt」，透過遊戲使學生體認到英語是溝通的工具，不再只是應付考試的學科，吸引許多國籍學生參加。中心表示，為了破關而使用英語，語境會相較一般考試來得輕鬆許多，另外還有常態性的English Table、English Club、英語說寫工作室活動，讓學生自由參與。

中山大學全英語卓越教學中心助理教授陳瑞華表示，活動以桃太郎故事作為尋寶解謎的故事基礎，發想源於中山因校園有猴子、狗、鳥等動物出沒，也被戲稱為「桃太郎大學」。謎題設計融入校園特色及景點，像是已故詩人余光中教授所譯、土耳其詩人塔朗吉作品《火車》中的詩句「願橋都堅固，隧道都光明」，或是逸仙館旁以獼猴為主角，由花朵造型組成巨大鏤空球體的公共藝術《太陽從西邊出來》，還有中山大學建校41年並展望醫學院系目標的打卡點《中山40+醫》等。

遊戲過程中，本籍生須以英文向外籍生解釋中文詩作或題目，外籍生須協助本籍生以英文解出謎底。遇到卡關的時候，可向「萬事通」求救，學生在限定秒數內完成英文繞口令，或是用肢體比畫出英文單字，即可獲得提示，現場各關卡笑聲連連、驚呼聲不斷。

為了鼓勵學生發揮創意及增加趣味，活動設立「衣夫人」創意服裝獎。有隊伍穿上高中制服，有團隊戴上棒球帽展現運動風，還有組別以垃圾袋和色紙自製創意服裝。獲獎隊伍「跳舞不如解謎」表示，解謎遊戲關卡遍布校園，相當熱血，而且題目對應的地點蜿蜒曲折，需要發揮極大觀察力和腳力，還要配合英文單字解謎才能順利完賽。也因為過程絞盡腦汁，謎底揭曉時更難忘。

全英語卓越教學中心執行長李香蘭表示，校園推廣英語最容易遇到的困難就是學生不敢主動開口說，讓學生「無痛」學習是中心舉辦實境解謎活動的目的。教務長林伯樵認為，英語在課堂養成雖然重要，課外持續接觸也不可或缺，透過全英語卓越教學中心舉辦的創意活動，提升大家對使用英語的動機，將能讓學生「無痕」融入雙語環境。